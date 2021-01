Silvercorp gewinnt Auktion zum Erwerb des Zhonghe-Silberprojekts in Luoning, Provinz Henan

Silvercorp Metals Inc. gab gestern bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Henan Found Mining Co. Ltd. eine Online-Auktion zum Erwerb der Explorationsrechte für das Zhonghe-Silberprojekt von der Provinzregierung Henan gewonnen hat.Das Projekt Zhonghe erstreckt sich über eine Fläche von 4,96 Quadratkilometern, etwa 50 km nordöstlich von Silvercorps Bergbaudistrikt Ying, der ebenfalls im Kreis Luoning liegt.Die Silber-Blei-Zink-Mineralisierung bei dem Projekt Zhonghe ähnelt jener, die in der Mine SGX im Bergbaubezirk Ying gefunden wurde. Zu den Highlights ausgewählter Bohrabschnitte gehören dem Unternehmen zufolge:• Bohrloch ZK2602: 3,55 m ab 145,53 m mit einem Gehalt von 876 g/t Silber, 25,25% Blei und 15,39% Zink;• Bohrloch ZK806: 1,95 m ab 513,95 m mit einem Gehalt von 1.592 g/t Ag, 12,33% Pb und 3,45% Zn;• Bohrloch ZK804: 1,71 m ab 275,54 m mit einem Gehalt von 955 g/t Ag, 14,30% Pb und 10,82% Zn;• Bohrloch ZK1104: 1,36 m ab 283,16 m mit einem Gehalt von 1.383 g/t Ag, 29,92% Pb und 5,08% Zn;• Bohrloch ZK4204: 1,63 m ab 570,98 m mit einem Gehalt von 1.446 g/t Ag, 1,39% Pb und 4,0% Zn;© Redaktion MinenPortal.de