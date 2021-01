Newlox Gold Ventures Corp. setzt Goldguss fort

Vancouver, 21. Januar 2021 - Newlox Gold Ventures Corp. (CSE: LUX, Frankfurt/Stuttgart: NGO) (Newlox oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der Goldguss in der ersten umweltfreundlichen Verarbeitungsanlage des Unternehmens in Costa Rica fortgesetzt wurde. Newlox Gold hat sein erstes Gold-Doré für 2021 gegossen und das Betriebsteam plant, regelmäßig Gold für den Verkauf zu gießen, während der Betrieb in den kommenden Monaten auf die volle Kapazität hochgefahren wird.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55238/LUX_210121_DEPRcom.001.pngAbb. 1: Aufgerüstete Anlage und jüngster Gold-Doré-Barren von Newlox GoldDie Goldproduktion in der Anlage 1 wurde nach der unvermeidlichen Aussetzung der Betriebe aufgrund von COVID-19 Anfang 2020 fortgesetzt. In dieser Zeit nutzte Newlox die Situation, um seine erste Verarbeitungsanlage an einen günstigeren, dauerhaften Standort zu verlegen, der den längerfristigen Wachstumszielen entspricht.Das Unternehmen betreibt nun eine deutlich verbesserte Verarbeitungsanlage, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 den vollen Durchsatz von 80 Tonnen pro Tag erreichen wird. Die bisherigen Gewinnungsraten haben einen Cutoff-Gehalt des Rohmaterials von neun Gramm Gold pro Tonne und Gewinnungsraten von etwa 90 Prozent ergeben. Das Management freut sich auf eine erhöhte Edelmetallproduktion und -verkäufe in den kommenden Quartalen.Klicken Sie hier, um sich für die alle zwei Wochen stattfindende Telefonkonferenz von Newlox anzumelden und mehr darüber zu erfahren.(https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6757451595920896000)Wir freuen uns, unser erstes Gold-Doré im Jahr 2021 zu gießen, was einen Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Produktion in der Anlage 1 darstellt. Dieser erste Guss in unserer aufgerüsteten Anlage verdeutlicht, dass die technischen Systeme gut funktionieren und bereit für die Skalierung sind.Das Hauptaugenmerk ist nun darauf gerichtet, den täglichen Durchsatz zu steigern und die Produktionsziele des Unternehmens zu erreichen. Nachdem wir im Dezember eine beträchtliche Finanzierung für das Unternehmen abgeschlossen haben, verfügt Newlox Gold über eine starke finanzielle Basis, die die Aufrüstung des Betriebs in der Anlage 1 sowie die Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützt.Newlox hat eine Nische in der Abbauindustrie identifiziert, in der ein Unternehmen für saubere Technologien innovative Verarbeitungstechniken anwenden kann, um nicht nur Edelmetalle zu gewinnen, sondern auch positive Veränderungen im Umwelt- und Sozialbereich in den Rechtsprechungen der angepeilten Betriebe herbeizuführen.Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Abschluss der derzeit laufenden Arbeitsprogramme und die Ergebnisse dieser Programme. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und als Folge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben wurden. Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören das Risiko, dass die vom Unternehmen durchgeführten Arbeiten unbeabsichtigte Auswirkungen haben könnten, das Risiko von Verzögerungen bei der Fertigstellung der Arbeiten und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, ausreichende Mittel aufzubringen, sowie höhere Gewalt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Das Unternehmen weist darauf hin, dass es seine Entscheidung zur Produktion nicht auf eine Durchführbarkeitsstudie über die Reserven stützt, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit des Projekts nachweist, und weist auch darauf hin, dass mit jeglicher Produktionsentscheidung eine erhöhte Unsicherheit und spezifische wirtschaftliche und technische Ausfallrisiken verbunden sind. Stewart A. Stewart A. Jackson, Ph.D., P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet bzw. seine Vorbereitung beaufsichtigt und genehmigt.Für das Board von Newlox Gold Ventures Corp.Ryan Jackson Newlox Gold Ventures Corp. , PresidentWebsite: www.newloxgold.comwww.newlox.techE-Mail: ryan@newloxgold.comTelefon: +1 778 738 0546 