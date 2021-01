Bam Bam gibt Notierung von Stammaktien-Kaufwarrants bekannt

VANCOUVER, 21. Januar 2021 - Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, als zusätzliche Notierung an der kanadischen Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) insgesamt 26.100.000 (post-split) Stammaktien-Kaufwarrants (die Warrants) des Unternehmens als Einheitsaktien zu notieren, die ursprünglich im Rahmen eines Privatplatzierungsangebots des Unternehmens vom 14. September 2020 herausgegeben wurden (die Privatplatzierung). Die Notierung unterliegt der Zustimmung der CSE (die CSE-Zustimmung).David Greenway, President & CEO, sagte: Mit der Notierung der Kaufwarrants wird den Anlegern zusätzliche Sichtbarkeit geboten und ein sekundärer Markt, auf dem sie mit Wertpapieren Wert schöpfen können. Bam Bam Resources hat sich verschrieben, den Shareholder-Value mit der Fortführung der Explorationsarbeiten und der Entwicklung des Porphyr-Kupfer-Silber-Goldprojekts in Majuba Hill zu erhöhen. 2020 war, was Kupfer betrifft, ein historisches Jahr, und wir sehen 2021 mit freudiger Spannung entgegen. Die Warrants bieten eine alternative Möglichkeit für die Beteiligung von Investoren mit Hebelwirkung auf das potenziell nächste große einheimische US-Kupfer-Silber-Gold-Porphyr-Gebiet.Nach Erhalt der CSE-Zustimmung wird das Unternehmen eine weitere Pressemitteilung veröffentlichen, in der das Datum des Inkrafttretens und das Handelssymbol für die Warrants angegeben werden. Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.Die Canadian Securities Exchange und deren Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Für das Board von Bam Bam Resources Corp.David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOJoel Warawa, VP of Corporate CommunicationsE-Mail: jw@bambamresources.comTel: 1 (855) 475-0745Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite.