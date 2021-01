Ron Paul über die Wirtschaft und die Verschuldung der USA

David Lin sprach für Kitco News gestern mit Ron Paul über die derzeitige politische und wirtschaftliche Lage in den USA. Der ehemalige Kongressabgeordnete erklärt in dem Gespräch, dass die Stimuli in den USA, die aktuelle Wirtschaftsblase nur noch verschlimmern. "Wenn die unvermeidliche Korrektur kommt, wird sie heftiger sein als je zuvor", so Paul.Das einzig richtige Vorgehen wäre momentan, radikal die Größe und den Umfang der Regierung zu reduzieren. Die ausgegebenen Soforthilfen seien keine Lösung: "Wenn man das Richtige getan hätte, hätten sie nie damit begonnen", erklärt er. "Man müsste das Prinzip akzeptieren, dass das Erschaffen von Geld und das Erzeugen von Schulden nicht mehr Wohlstand schafft. Die Leute denken, dass das Land wohlhabender wird, wenn sie einfach eine Menge Geld drucken und es verteilen. Ich denke einfach, egal ob es die Rezession vor 10 Jahren war oder das, was im letzten Jahr passiert ist, die Menschen sind nicht wohlhabender geworden, dadurch dass die Regierungen mehr Geld ausgegeben haben."Hinsichtlich der in den USA stark gestiegenen Verschuldung, werde die Regierung auf die Inflation setzen müssen, um den Wert der Schulden zu reduzieren. "Reale Schulden müssen liquidiert werden, um jemals wieder auf die Beine zu kommen, und sie werden durch Inflation liquidiert und genau das ist es, woran sie arbeiten", so der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de