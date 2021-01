Silber in US-Dollar, Tageschart vom 20. Januar 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 20. Januar 2021

Wenn man frisch in die Trading- und Investing-Arena einsteigt, ist es faszinierend, dass alles, was man braucht, ein Knopfdruck ist, um in einem gewinnenden Handel (oder einem verlierenden) zu sein. Die Leichtigkeit der Teilnahme ist nicht der einzige ungewöhnliche Aspekt des Tradings. Im Chartbook dieser Woche wollen wir beleuchten, dass viele Trader und Investoren in der Annahme scheitern, dass ein Handelssystem bzw. Investitionsansatz ausreichend ist.Wenn Sie, wie viele andere, nach jahrelangem Kampf endlich einen Vorsprung aufgebaut haben, sagen wir durch einen trendfolgenden Systemansatz, riskieren Sie, in ernsthafte Schwierigkeiten zu geraten, wenn ein Markt in einen mehrjährigen Seitwärtsmarkt übergeht. Mit nur einem Schraubenzieher ist es schwer, verschiedene Schrauben in die Wand zu bringen. Silber, ein System ist nicht genug.Daher ist es notwendig, mindestens drei Systeme für die unterschiedlichen Marktbedingungen von Aufwärts-, Seitwärts- und Abwärtskursen zu haben. Selbst wenn Sie die Marktbedingungen zuverlässig kennen, würde das Fehlen eines dieser drei Ansätze Sie zu dem System verleiten, das Sie in der Hand haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aufgrund des Mangels an Systemwerkzeugen schlechte Trades und Investitionen eingehen, ist dann sehr groß.Unabhängig davon, ob Sie ein fremdes Handelssystem verwenden oder Ihr eigenes entwickelt haben, müssen Sie dessen Funktionalität, Stärken und Schwächen identifizieren.Ihr System könnte eines sein, das nur Einstiege bietet. Es könnte eines sein, das verlangt, dass alle Handelssignale, die der Markt produziert, in ihrer Gesamtheit genommen werden müssen oder andernfalls die mathematische Erwartung verzerrt. Es könnte sein, dass Sie ein System verwenden, das unabhängig von der Marktrichtung isoliert mit Preismustern handelt.Der obige Tages-Chart zeigt eine Seitwärtsspanne, die sowohl von der Short- als auch von der Long-Seite gehandelt werden kann, indem man mit Hilfe der fraktalen Volumenanalyse (blaues Histogramm) nach Unterstützungs- und Widerstandszonen sucht und diese dann durch einen Oszillator verifiziert. Verwendbar für die Identifizierung von Range-Extremen.Wir verwendeten einen von Donald Lambert entwickelten Commodity Channel Index Oszillator (CCI) mit den Einstellungen 6/14.Das letzte Setup zeigt einen risikoarmen bullischen Long-Einstieg, bei dem wir eine gute Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch durch die oberen Grenzen der Range sehen.