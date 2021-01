Experte überrascht: Physische Goldnachfrage zieht deutlich an

David Lin befragte am Freitag Peter Hug zur aktuellen Situation am Goldmarkt. Wie der Director of Global Trading bei Kitco Metals erklärt, steige derzeit die Nachfrage nach Barren und Münzen extrem an, obgleich die Inflation erst zurückkehren dürfte, wenn die Wirtschaft geöffnet wird."Ich bin ziemlich überrascht. Die Nachfrage des Einzelhandels ist sowohl bei Gold als auch bei Silber extrem stark, vor allem auf dem Münzmarkt und bis zu einem gewissen Grad auf dem Barrenmarkt", so Hug. "Die Prämien beginnen zu steigen, sowohl für die Eagles als auch für die Maple Leafs, sowohl bei Gold als auch bei Silber. Es ist für die Händler schwierig geworden, die Bestände in den Regalen zu halten."Kleinanleger seien besorgt, dass der US-Dollar durch die anhaltenden Stimulierungsmaßnahmen der Regierung abgewertet wird, glaubt der Tradingexperte. Aus diesem Grund begäben sie sich in den physischen Markt.© Redaktion GoldSeiten.de