WGC: Der chinesische Goldmarkt 2020

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog am Freitag einen Bericht über den chinesischen Goldmarkt im Jahr 2020. Das Reich der Mitte hat sich in den letzten 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt. Der neue Bericht fasst die Entwicklungen des vergangenen Jahres zusammen und stellt Prognosen für 2021 an.• Der Shanghai Gold Benchmark PM in Renminbi hatte ein starkes Jahr, blieb aber, in der gleichen Währung gemessen, weit hinter dem LBMA Gold Price AM zurück.• Die Goldnachfrage nach des Großhandels fiel in China im Vergleich zum Vorjahr schwächer aus. Nach dem ersten Quartal wurde aber eine Erholung verzeichnet.• Das durchschnittliche monatliche Handelsvolumen des Au (T+D) erreichte ein Rekordhoch.• Der chinesische Markt für Gold-ETFs weitete sich erneut aus und verzeichnete Zuflüsse von 16 Tonnen.Der WGC geht nach eigener Aussage davon aus, dass sich die Goldnachfrage in China im Jahr 2021 weiter erholen wird. Als Gründe hierfür wird eine wahrscheinliche weitere Erholung der chinesischen Wirtschaft genannt sowie die Stimulierung der Verbrauchermärkte –eine von der chinesischen Politik für die kommenden Jahre gesetzte Priorität.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org.© Redaktion GoldSeiten.de