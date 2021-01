Sovereign-Goldmünze: Perth Mint stellt Jahrgang 2021 vor

Die australische Prägestätte Perth Mint bietet seit gestern die australische Goldmünze Sovereign des Jahrgangs 2021 an. Die Sammlermünze ist nur in "Polierter Platte" (Proof) erhältlich.Auf einer Seite der Münze befinden sich die gleichbleibenden Abbildungen der Edwardskrone, die älteste der britischen Königskronen und Teil der Britischen Kronjuwelen, und eines Lorbeerkranzes sowie die Aufschrift der Worte "Perth Mint", "Australia" und "Sovereign" in Großbuchstaben. In diesem Jahr wird das Motiv anlässlich des 95. Geburtstages der Königin durch ein Privy Mark in Form einer eingekreisten 95 ergänzt.Auf der Rückseite der kleinen Sammlermünze finden sich neben Jody Clarks Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II, der Nennwert sowie die Jahreszahl 2021.Die Münze ist auf eine Auflage von 925 Stück zu je 0,2354 oz Gold limitiert, die Feinheit beträgt 91,67%. Sie wird in einer hochwertigen Holzschatulle in einer illustrierten Verpackung sowie mit einem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de