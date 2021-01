Citibanks Einschätzung zu Gold

In der wöchentlichen Veröffentlichung "Weekly FX Insights" hat Citibank Wealth Management seine Prognosen zur Goldpreisentwicklung aktualisiert. Die Analysten erklären, dass die Märkte auf die Amtseinführung Joe Bidens positiv reagiert hätten, was die Performance von Safe-Have-Assets limitiert habe. Jedoch herrsche weiterhin Sorge um die Spannungen in den Beziehungen zwischen den USA und China, was die Goldpreise wiederum unterstütze.Entsprechend gehen die Analysten weiterhin davon aus, dass die Goldrallye in diesem Jahr zwar gebremst werden könnte, aber prinzipiell weiter anhalten sollte, solange die Fed an der unteren Nullgrenze ausreichend akkommodierend bleibe und ihr QE-Programm fortsetze.Man gehe aktuell davon aus, dass Gold in den nächsten sechs bis neun Monaten auf 2.100 USD je Unze steigen könnte. Die Prognose für das Kalenderjahr liegt bei durchschnittlich 1.900 USD.© Redaktion GoldSeiten.de