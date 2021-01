Silver Lake Resources: Quartalszahlen

Goldproduzent Silver Lake heute mit den Quartalszahlen per Ende Dezember: Link Im abgelaufenen Quartal wurden 57.566 Unzen Gold und 410 Tonnen Kupfer produziert. Ein Gold-Äquivalent von 58.858 Unzen. Verkauft wurden insgesamt 59.824 Unzen Gold und 492 Tonnen Kupfer. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 2.336 AUD je Unze und die All-In-Kosten bei 1.592 AUD (Marge 744 AUD je Unze).Die Firma hat Ende 2020 kräftig investiert. So wurden insgesamt 28,2 Millionen AUD in die Exploration und in die Entwicklung der Projekte in die Gebiete um die Deflector-Mine investiert.Zusätzlich wurde eine Stempelsteuer von 6,8 Millionen AUD für die Übernahme von Doray bezahlt.Somit wuchs die Cash-Position im abgelaufenen Quartal "nur" um 12 Millionen AUD auf nun 315 Millionen AUD.Es war erneut ein solides Quartal für Silver Lake Resources und der Cash-Flow wurde entsprechend reinvestiert:Silver Lake baut die Rothsay Untertage-Goldmine und laut dem Quartalsbericht liegt man hier weiterhin im Zeit- und Kostenrahmen.Die Jahresprognose (01.07.2020 - 30.06.2021) von 240.000 - 250.000 Unzen zu AISC von 1.400 - 1.500 AUD wurde bestätigt. Bislang konnte Silver Lake im 1. Halbjahr 119.828 Unzen zu AISC von 1.502 AUD produzieren. Die Verkäufe lagen mit 127.422 Unzen noch höher.Erneut ein solides Quartal von Silver Lake, wobei es zahlenmäßig aufgrund der hohen Investitionen etwas "softer" aussah. Mit über 315 Millionen AUD auf der Bank, plus Beteiligungen in Höhe von gut 15 Millionen AUD und keinerlei Bankverbindlichkeiten stehen dem Management viele Möglichkeiten offen, Rendite für die Aktionäre zu erwirtschaften. Die Expansion der Deflector Anlage und die Produktionsaufnahme auf der Rothsay Mine haben hier oberste Priorität.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.