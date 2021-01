Türkei plant Steigerung der Goldproduktion auf 100 Tonnen jährlich

Die Türkei plane, ihre heimische Goldproduktion in den nächsten fünf Jahren auf 100 Tonnen pro Jahr oder mehr zu steigern, dies erklärte laut einer Reuters-Meldung der Energieminister des Landes Fatih Dönmez am Montag in einem Interview mit Bloomberg HT. Im Jahr 2020 erreichte der Goldausstoß der Türkei mit 42 Tonnen ein neuer Rekordwert, welchen man 2021 bereits übertreffen wolle.Die Importe des Landes beliefen sich offiziellen Zahlen zufolge auf Gold im Wert von 26,6 Mrd. USD. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Goldimporte damit in etwa verdoppelt. Besonders seit dem starken Verfall der Lira im vergangenen Herbst flüchten die Menschen in der Türkei in harte Währungen und Gold, so Reuters."Unsere Goldimporte sind wirklich hoch. Es wird nicht nur im Schmucksektor verwendet, sondern auch als Wertanlage", erklärt Dönmez. "Um die Importe zu verringern, müssen wir diesen Anstieg (der Produktion) sicherstellen, damit wir nicht negativ zum aktuellen Leistungsbilanzdefizit beitragen."© Redaktion GoldSeiten.de