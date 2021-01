Warum der Goldbullenmarkt noch Jahre andauern wird

Wenn wir intelligente Prognosen anstellen und Entscheidungen über unsere Zukunft treffen möchten, dann müssen wir nicht nur verstehen, wo wir uns heute befinden, sondern auch wie wir dorthin gelangt sind. Lassen Sie uns also einen Blick auf die vorherigen Goldbullenmärkte werfen, um herauszufinden, was wir von diesem zu erwarten haben.Gold erlebte in den 1970er Jahren einen unglaublichen Bullenmarkt. Dieses Jahrzehnt war voller geopolitischer Unsicherheit, einem Ölembargo und hoher Inflation. Natürlich waren viele dieser Faktoren bereits in den vorherigen Jahren vorhanden und gewannen mit der Zeit an Stärke, doch erst Anfang der 1970er Jahre trafen sie aufeinander.Eines der größten, historischen Ereignisse war der Zeitpunkt, als US-Präsident Nixon im August 1971 die Verbindung zwischen Dollar und Gold kappte. Bis dahin konnten ausländische Nationen ihre US-Dollarbestände auf Nachfrage gegen Gold eintauschen. Viele begannen dies zu tun, während die USA ihre Ausgaben rapide erhöhte, was den USD schwächte.Um zu verhindern, dass die Goldreserven ausgeschöpft werden, schloss Nixon das Goldfenster. Die Währungen vieler US-Handelspartner gewannen an Stärke und der Dollar verlor in diesem Jahrzehnt ein Drittel seiner Kaufkraft.Natürlich war ein rapide an Wert verlierender Dollar großartig für Rohstoffe. Gold vor allem schoss in die Höhe.Der Metallpreis begann bei etwa 35 Dollar je Unze und bildete nahe 850 Dollar ein Hoch, was einen Ertrag von mehr als 2.300% darstellte.Bis 2001 wurde der mehr als zwei Jahrzehnte andauernde Aktienbullenmarkt zu einer platzenden Tech-Blase. Zu dieser Zeit hatte sich Gold in einem mehrjährigen Bärenmarkt befunden und bildete im April 2001 endlich einen Boden bei 260 Dollar.