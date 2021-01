BMO: Goldpreis könnte zunächst stagnieren

Wie Kitco berichtet, rechnet BMO Capital Markets damit, dass Gold in diesem Jahr auch weiterhin in einer gewissen Handelsspanne verbleiben wird. Im Januar handelte das gelbe Metall über der Unterstützung beim 1.800-Dollar-Niveau, konnte aber den Widerstand des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts im Bereich von 1.866 USD nicht durchbrechen.Wie der Rohstoffanalyst Colin Hamilton in einem Bericht vom Freitag schreibt, sieht die kanadische Bank in der Preiseinwicklung im Januar eine Normalisierung des Goldmarktes nach der außerordentlichen Rallye im vergangenen Jahr. "Da keine Änderung der Zinspolitik der US-Notenbank erwartet wird, es ein weiteres Jahr mit einem relativ flachen Angebot sein wird und die traditionelle Verbrauchernachfrage sich erholt, sieht das Jahr 2021 eher nach einer Periode des Kurshaltens aus", erklärt er. "Unserer Ansicht nach wäre ein stabiles Jahr für Gold keine schlechte Sache..."Zwar sieht er kein bullisches Momentum, doch im Bereich von 1.800 USD sollte ausreichend Unterstützung vorhanden sein: "Der makroökonomische Hintergrund bleibt zweifellos ein positiver für Edelmetalle, unterstützt durch steigende Inflationserwartungen inmitten eines ehrgeizigen US-Konjunkturprogramms und Zinsen, die angesichts der neuen Politik der Fed, die auf Inflation abzielt, für einige Zeit niedrig bleiben dürften."1.800 USD sei für Goldbergbauunternehmen ein sehr lukratives Niveau, weshalb er in den unterbewerteten Bergbauaktien gute Investmentchancen sehe. Die Produzenten könnten in diesem Jahr Rekordgewinne einfahren.Aktuell sieht BMO Capital Markets den Goldpreis im Jahr 2021 bei durchschnittlich 1.894 USD. Sollte diese Prognose erreicht werden, wäre dies der höchste Durchschnittspreis in der Geschichte von Gold.© Redaktion GoldSeiten.de