Salazar Resources kündigt Privatplatzierung im Wert von bis zu 6,5 Mio. CAD an

VANCOUVER, 26. Januar 2020 - Salazar Resources Ltd. (TSXV: SRL) (OTCQB: SRLZF) (Salazar oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchführen wird, in deren Rahmen bis zu 18.572.000 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) zum Preis von 0,35 CAD pro Aktie verkauft werden, um einen Bruttoerlös von bis zu 6.500.200 CAD zu erzielen (die Privatplatzierung).Die eingenommenen Mittel werden zur Forcierung der Exploration des zu 100 % unternehmenseigenen Projektportfolios verwendet, u.a. für die laufenden Bohrungen bei Los Osos sowie die Phase-I-Bohrprogramme im Umfang von jeweils etwa 3.000 Meter bei Ruminahui im zweiten Quartal 2021, der kürzlich in Option erworbenen Konzession Los Santos im zweiten Halbjahr 2021 und bei Macara Mina. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit über aktuelle betriebliche Entwicklungen informieren.Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden und allen erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorbehalten, einschließlich der endgültigen Zustimmung der TSX Venture Exchange. Im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung fällt eine Vermittlungsprovision (Finders Fee) an.Diese Pressemeldung stellt in keinem Rechtssystem, in dem ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an - bzw. auf Rechnung oder zugunsten von - US-Personen (in Vorschrift S des U.S. Securities Act als U.S. Persons bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.Das Hauptaugenmerk von Salazar Resources ist auf die Wertschöpfung und die Förderung eines positiven Wandels durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung in Ecuador gerichtet. Das Team verfügt über ein konkurrenzloses Verständnis der Geologie des Landes und hat eine wichtige Rolle bei der Entdeckung vieler der größten Projekte in Ecuador gespielt, einschließlich der zwei neuesten, in Betrieb befindlichen Gold- und Kupferminen.Salazar Resources ist im Besitz von Kupfer-Gold-Explorationsprojekten in ganz Ecuador und verfolgt dabei die Strategie, eine weitere wirtschaftliche Entdeckung zu machen und die Vermögenswerte, die nicht zum Kerngeschäft gehören, zu veräußern. Das Unternehmen engagiert sich aktiv bei Gemeinden in Ecuador und hat zusammen mit der Salazar-Familie die Stiftung The Salazar Foundation gegründet. Dabei handelt es sich um eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die sich dem nachhaltigen Fortschritt durch wirtschaftliche Entwicklung widmet.Das Unternehmen hat bereits Beteiligungen (Carried Interests) an drei Projekten. An seiner ersten Entdeckung, Curipamba, hat Salazar Resources eine 25-prozentige Beteiligung, die bis zur Produktion nicht zur Kostenübernahme verpflichtet. Eine Machbarkeitsstudie ist im Gange und eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) aus dem Jahr 2019 ergab einen Kapitalwert (8 % Diskontsatz) von 288 Mio. USD im Basisfall (siehe den technischen Bericht mit dem Titel Technical report on the Preliminary Economic Assessment for the Curipamba Project - El Domo Deposit, Central Ecuador, datiert mit 14. Juni 2019, gültig zum 2. Mai 2019. Die PEA hat vorläufigen Charakter, enthält vermutete Mineralressourcen, die als zu spekulativ gelten, um aus wirtschaftlicher Sicht als Mineralreserven eingestuft zu werden, und es besteht keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird). 