Sovereign Metals Ltd.: Sprott USA neuer Großaktionär

Die Stärke der Aktie, trotz des zuletzt eher dünnen News-Flows, war jüngst auffällig. Gestern kam dann die Meldung, dass Sovereign einen neuen Großaktionär hat: Link . Sprott Asset Management USA hat bei Sovereign Metals kräftig zugekauft.Bereits am 14.10.2020 hat Sprott die Meldegrenze überschritten, doch die Meldung wurde erste heute veröffentlicht. Aktuell hält Sprott Asset Management 24,18 Millionen Aktien von Sovereign bzw. 6,14% an dem Unternehmen.Die Vermögensverwalter von Sprott haben sich eine solide Position in unserer Sovereign Metals aufgebaut.Die Käufe, die verstärkt im Herbst 2020 stattgefunden haben, waren allesamt Käufe im regulären Markt, was ein gutes Zeichen ist.Oft steigen die Vermögensverwalter und Fonds nur über vergünstige Kapitalerhöhungen ein, hier hat man mit stetigen Käufen im Markt eine ordentliche Position aufgebaut.Warum die Meldung so verspätet kam, weiß ich nicht. Eigentlich hätte sie bereits Ende Oktober, Anfang November veröffentlicht werden müssen.Sovereign arbeitet seit Wochen mit Hochdruck an der ersten Ressourcen-Kalkulation für das Rutil-Projekt.In Vergessenheit geraten ist das Malingunde Grafit-Projekt der Firma, welches mit exzellenten Daten, wie einer sehr niedrigen CAPEX und einer zügigen Kapitalrückzahlung sehr interessant ist.Die Scoping-Studie für Malingunde zeigte einen Kapitalbedarf von nur 49 Millionen USD auf und einen NPV von 201 Millionen USD. Der IRR lag bei satten 56%, was einer zügigen Kapitalrückzahlung innerhalb von rund 2 Jahren entspricht.Jüngst sind viele der Grafit-Aktien wieder in die Höhe geschossen und sobald der Markt an das weit fortgeschrittene Grafit-Projekt (PFS-Stadium) von Sovereign erinnert wird, könnte es hier eine entsprechende Bewegung nach oben geben!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.