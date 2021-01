Kinross Gold bleibt angeschlagen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. verbleibt in einer charttechnisch angespannten Situation. Wie bereits Anfang Dezember ( 07.12. ) schon formuliert, erscheinen weitere Verluste in Richtung der Unterstützung bei 5,90 USD kaum vermeidbar. Zumindest dürften diese Abgaben an Fahrt gewinnen, sobald neue Mehrmonatstiefs unterhalb von 6,85 USD generiert werden. Gegenwärtig zwar noch darüber verweilend, wirkt es zumindest so, als könnte dieses Tief vom Dezember alsbald unterschritten werden. Evtl. liefert die morgige US-Notenbanksitzung der FED neue Impulse für die Aktie wie auch den Edelmetallmarkt generell.Einzig ein Verweilen über 6,88 USD stützt die Möglichkeit einer Bodenbildung, sodass zumindest eine Fortsetzung der bereits mehrwöchigen Seitwärtsbewegung eintreten könnte. Oberhalb des Widerstands von 7,90 USD eröffnet sich sogar zusehend wieder mehr und mehr Kursperformance für den weiteren Verlauf.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.