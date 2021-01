Uranium Energy Corp beginnt 2021 mit Entwicklung des Produktionsgebiets auf Burke Hollow

- UECs Hub-and-Spoke-Strategie in Süd-Texas wird durch die vollständig lizenzierte Verarbeitungsanlage Hobson verankert und umfasst fünf ISR-Projekte, einschließlich der vollständig genehmigten Projekte Palangana, Goliad und Burke Hollow.- Das ursprüngliche Produktionsgebiet von Burke Hollow ist das neueste und größte ISR-Bohrfeld, das in den USA entwickelt wird.- 55 % der kohlenstofffreien Energie in den USA stammt aus Kernkraftwerken des Landes, die überwiegend mit Uran aus dem Ausland betrieben werden. Die neu gebildete US-Uranreserve wird dazu beitragen, diesen Trend umzukehren, und gleichzeitig die Klimaziele der Biden-Regierung zur weiteren Reduzierung der CO2-Emissionen unterstützen.- Weitere Informationen zu den ökologischen, sozialen und kostengünstigen Vorteilen der In-Situ-Gewinnung von Uran finden Sie unter: https://www.uraniumenergy.com/projects/isr/Corpus Christi, 26. Januar 2021 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC; UEC oder das Unternehmen) gibt die Wiederaufnahme der Brunnenfeldentwicklung und der Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung* auf dem Uranprojekt Burke Hollow (ISR, In-Situ-Gewinnung) des Unternehmens in Süd-Texas bekannt. Die strategische Weiterentwicklung und Erweiterung der Ressourcen in Burke Hollow passt perfekt zu UECs Plänen, sich an der Versorgung der US-Uranreserve (UR) zu beteiligen, wie im Bericht der Arbeitsgruppe für Kernbrennstoffe des US-Energieministeriums (DOE) dargelegt. Die UR ist als 10-jähriges 1,5-Milliarden-Dollar-Programm zum Kauf von in den USA neu abgebautem Uran konzipiert.UECs Chairman und ehemaliger US-Energieminister Spencer Abraham erklärte: Die Energiepolitik der USA und parteiübergreifende Gesetzgebungsinitiativen im Jahr 2020 haben den Grundstein für heimischen Kernbrennstoff gelegt, um Amerikas größte Quelle für kohlenstofffreie Energie zu liefern und strategische Verteidigungsprioritäten zu unterstützen. Durch die Wiederherstellung der heimischen Lieferkette für Kernbrennstoffe mit ihren hohen Standards in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt werden die USA die übermäßige Abhängigkeit von ausländischen Quellen verringern und gleichzeitig die Erzeugung von kohlenstofffreier Grundlast-Energie aus amerikanischen Kernkraftwerken unterstützen.Secretary Abraham fuhr fort: Die anfängliche Finanzierung von 75 Millionen Dollar für die Einrichtung der US-Uranreserve wurde im parteiübergreifenden Omnibus-Ausgabengesetz für das Geschäftsjahr 2021 genehmigt, und das DOE hat mit der Ausarbeitung eines Plans zur Umsetzung des Programms begonnen. Es wird erwartet, dass dies ein wettbewerbsfähiges Ausschreibungsverfahren ist, das sich auf bestehende, vollständig genehmigte und kostengünstige Projekte konzentriert.Amir Adnani, President und CEO, fügte hinzu: UEC ist in den USA führend bei kostengünstigen, umweltfreundlichen und vollständig zugelassenen ISR-Projekten. Burke Hollows anfängliches Produktionsgebiet zählt zu den größten ISR-Brunnenfeldern zur Urangewinnung, die jemals in der 45-jährigen Geschichte des Uranabbaus in Süd-Texas entwickelt wurden. Dies ist ein wichtiger Baustein in unserem Portfolio für Produktionsbereitschaft, das die größte US-Ressourcenbasis für vollständig zugelassene ISR-Projekte in Texas und Wyoming umfasst. Die in Burke Hollow entwickelte ISR-Methode zur Uranförderung mit geringen Umweltauswirkungen ist die umweltfreundlichste Methode zur Gewinnung von Uran, die jetzt zu etwa 50 % der weltweiten Produktion beiträgt.Mittels der Bohrkampagne 2021 wird das Unternehmen den Ring der Überwachungsbrunnen für die Produktionsbereichsgenehmigung Nr. 1 (PAA-1, Production Area Authorization) erweitern und vervollständigen, um die beiden in der letzten Kampagne neu identifizierten Trends einzubeziehen, was zu insgesamt fünf Fronten oder Trends innerhalb des PAA-1 führt. Das Unternehmen schätzt, dass ungefähr 45 zusätzliche äußere Überwachungsbrunnen installiert werden, um den Trenderweiterungen Rechnung zu tragen, die die zuvor installierten 76 Überwachungsbrunnen ergänzen.Andrew Kurrus, VP of Resource Development (Ressourcenentwicklung), erklärte: Wir sind begeistert vom Potenzial dieses Projekts. Unsere PAA Nr. 1 in Burke Hollow ist das einzige Produktionsgebiet, das in den USA entwickelt wird. Neben PAA Nr. 1 besitzen die umfangreichen, wenig erkundeten Trenderweiterungen und restlichen nicht abgebohrten Gebiete des Projekts das Potenzial, die größte Lagerstätte der Goliad-Formation zu sein, die bis dato im Urangürtel von Süd-Texas entdeckt wurde.Das Unternehmen plant, mindestens 30 Explorations- und Abgrenzungsbohrungen niederzubringen, um die fünf vererzten Fronten in PAA-1 weiter abzugrenzen. Darüber hinaus werden alle äußeren und inneren Überwachungsbrunnen in festgelegten Intervallen fertiggestellt, um die Genehmigungsanforderungen zu erfüllen, einschließlich Probenahme- und Pumpentests im Hinblick auf den Beginn der Produktionsaktivitäten.Das Projektgebiet ist eine 19.335 Hektar große Liegenschaft im östlichen Bee County im Urangürtel von Süd-Texas, 50 Meilen südöstlich der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage Hobson. Burke Hollow hat alle vier wichtigen Genehmigungen für die Uranextraktion von der Texas Commission on Environmental Quality und der Environmental Protection Agency erhalten. Uranium Energy Corp. ist ein in den USA ansässiges Uranabbau- und Explorationsunternehmen. Die voll lizenzierte Aufbereitungsanlage Hobson des Unternehmens ist von zentraler Bedeutung für alle seine Uranprojekte in Süd-Texas, einschließlich der Palangana ISR-Mine, des genehmigten ISR-Projekts Goliad und des ISR-Projekts Burke Hollow. In Wyoming kontrolliert UEC das in den USA größte genehmigte sich vor der Bauphase befindliche ISR-Uranprojekt Reno Creek. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline fortgeschrittener Uranprojekte in Arizona, New Mexico und Paraguay. Das Unternehmen kontrolliert auch ein Uran-/Vanadiumprojekt in Colorado sowie ein großes hochgradiges Ferro-Titan-Projekt in Paraguay. Gebührenfrei: -(866) 748-1030Fax: (361) 888-5041E-Mail: info@uraniumenergy.comBörseninformation:NYSE American: UECWKN: AØJDRRISN: US916896103In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 