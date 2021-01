Platin - Die erste Edelmetall-Rally des Jahres?

Im Spätherbst des Vorjahres bildete Platin bei 822 USD einen Boden aus und legte damit den Grundstein für die Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends, der mit dem Ausbruch über die Hürden bei 908 und 948 USD fortgesetzt wurde. In der Spitze erreichte der anschließende Anstieg bereits das Kursziel bei 1.135 USD. Knapp über der Marke setzte in der letzten Woche bei 1.150 USD eine Korrektur ein, die Platin aktuell wieder an das Zwischenhoch bei 1.066 USD führt.Mit dem Hoch bei 1.150 USD hat Platin nicht an irgendeiner Marke gedreht, sondern mit der 76,4 %-Projektion der ersten Rallyphase von 558 USD (März 2020) bis 988 USD (August 2020) ein wichtiges Kursziel erreicht. Darüber liegt die nächste übergeordnete Zielmarke erst bei 1.253 USD, der Projektion, an der die erste Rally und die Kaufwelle seit Anfang November die gleiche Länge aufweisen.Kurzfristig kommt es jetzt darauf an, dass die Käuferseite bei 1.066 USD erfolgreich eingreifen und von dort den nächsten Anstieg starten kann. Die Chancen stehen dafür weiterhin gut und so könnte Platin ausgehend von der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie bis 1.129 und 1.150 USD klettern. Darüber wäre der Weg für eine Kaufwelle bis 1.193 USD frei. Sollte die Marke ebenfalls überwunden werden, könnte der Kurs sogar bis 1.215 USD steigen. Mittelfristig kommen dann das eben erwähnte Kursziel bei 1.253 USD und der langfristige Widerstand bei 1.287 USD ins Spiel.Dagegen hätte ein Bruch der Kreuzunterstützung bei 1.066 USD die Folge, dass Platin bis 1.036 USD und später bis 1.013 USD fallen könnte, ehe sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Aktuell wäre erst bei einem Abtauchen unter 988 USD von einem Ende der Rally der letzten Monate auszugehen. In diesem Fall dürfte der Wert bis 908 USD korrigieren.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG