Millennials  lieber Bitcoin als Gold?

Die Untersuchung einiger von SimpleMoneyLife zusammengetragener Studien ergab, dass 67% der Millennials lieber Bitcoin halten als Gold. Dies berichtet BTC Peers Die sogenannte Generation Y umfasst alle im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geborenen Menschen, also alle im Alter von 25 bis 40 Jahren. Zuletzt wurden immer häufiger Behauptungen laut, dass eben diese Bevölkerungsgruppe der Kryptowährung als Safe-Haven-Asset mehr abgewinnen könne als dem gelben Metall.Die o.g. Recherche bestätigt diese Annahme und kommt zu dem Schluss, dass die Kryptowährungen im Allgemeinen nach und nach ihren schlechten Ruf verlieren und selbst bisherige Kryptokritiker ihre Einschätzung ändern würden.Weiterhin nennt die Untersuchung das Argument, dass Gold zwar auch eine Knappheit aufweise, aber noch eine ungewisse Menge im Erdreich lagere, während Bitcoin fest auf 21 Millionen Token begrenzt sei.Bitcoin sei allerdings ein sehr unausgeglichener Markt: "Zunächst einmal ist die Branche männlich dominiert. Während 85,77% der Männer sich in Bitcoin-Communities engagieren, sind nur 14,23% der Frauen an dem digitalen Asset interessiert. Darüber hinaus kontrollieren 2% der Wallets mehr als 95% des gesamten im Umlauf befindlichen Bitcoins."