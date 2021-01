Neue Nachfragefaktoren für Silber dürften Preis stark steigen lassen  Stratege

Ned Naylor-Leyland von Jupiter Asset Management erklärte im CNBC-Interview kürzlich, warum er an eine sehr gute Entwicklung der Silberpreise in diesem Jahr glaube.Die Geldpolitik der Zentralbanken schaffe durch die sinkenden Realzinsen weiterhin ein positives Umfeld für das weiße Metall, aus diesem Grund dürfte sich die starke Investorennachfrage vom vergangenen Jahr auch weiter fortsetzen. Hinzu komme die Erwartung einer deutlich stärkeren Nachfrage der Industrie, u.a. im Zuge von Bidens "Green New Deal".Der Stratege geht sogar davon aus, dass Silber in diesem Jahr auf 50 US-Dollar und darüber hinaus steigen könnte.Aktien von Gold- und Silberbergbauunternehmen seien eine vielversprechende Anlage. Hier bevorzuge Naylor-Leyland mittelgroße Firmen und Projekte im Entwicklungsstadium in einer Umgebung mit geringen geopolitischen Risiken wie beispielsweise Australien, Kanada und Mexiko. Allerdings sollte man ein Investment hier auch immer über mehrere Unternehmen streuen, da es sich um risikoträchtige Assets handle.© Redaktion GoldSeiten.de