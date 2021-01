Investoren wenden sich Dollar zu; Fed-Haltung bleibt unverändert

Der Goldpreis war am Donnerstagmorgen in Asien etwas rückläufig, da sich Investoren dem Dollar zuwandten, nachdem die US-amerikanische Federal Reserve Sorgen über die Geschwindigkeit der Wirtschaftserholung von den Auswirkungen des Virus zum Ausdruck brachte, berichtet Investing.com Auch wenn einige Investoren ihre Prognosen für Gold herunterkorrigiert haben, so erwarten sie noch immer, dass das gelbe Edelmetall 2021 seinen Glanz zurückgewinnen und neue Rekordhochs erreichen wird.Diese Sorge wurde am Mittwoch geäußert, als die erste zinspolitische Entscheidung des Jahres 2021 gefällt wurde. Die bisherige Zinspolitik blieb unverändert und die Zentralbank versprach, die wirtschaftliche Erholung weiterhin zu unterstützen.Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell warnte vor einem langen Pfad hin zur vollständigen Erholung von COVID-19. Man habe noch immer nicht die notwendigen Inflations- und Jobziele erreicht.© Redaktion GoldSeiten.de