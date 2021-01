Brookville Capital: Investoren sollten von Bargeld zu Gold wechseln

Die Pandemie sorgte für präzedenzlose Angst am Markt, während Investoren zeitgleich rekordhohe Mengen Bargeld in ihren Portfolios halten, berichtet Kitco News . Doch ein Marktanalyst erklärte, dass diese Investoren darüber nachdenken sollten, einen Teil dieses Bargeldes in Gold zu investieren."Bargeld ist nicht ohne Risiken", meinte Simon Popple, Autor des Brookville Capital Intelligence Report. "Investoren sollten etwas Gold halten, um einen Verlust ihrer Kaufkraft zu verhindern." In einer Welt, in der die Staatsschulden auf ungeahnte Niveaus schießen, gebe es ein wachsendes Risiko weltweiter Währungsabwertung."All die Schulden dort draußen stellen ein echtes Risiko für das Wirtschaftswachstum dar. Es gibt ein wachsendes Risiko, dass es zu einer Art Stagflation, niedrigem Wachstum mit hoher Inflation, kommt", meinte er. "Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass eine Goldinvestition gegenüber Ihrer Währung an Wert gewinnen wird."Ein Goldanteil von 20% im Portfolio würde laut ihm derzeit Sinn machen. "Je mehr Geld gedruckt wird, desto höher sollte der Goldpreis steigen", so Popple.© Redaktion GoldSeiten.de