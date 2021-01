Massiver Short-Squeeze bei First Majestic! Folgt Silber als nächstes?

Ein kurzer Beitrag im Reddit-Forum spricht davon, die größte Leereindeckung der Geschichte auszulösen, nämlich den Silberpreis von 25 Dollar auf 1000 Dollar zu treiben! First Majestic ist beim Schreiben dieser Zeilen in Euro um 40% gegenüber dem Vortrag gestiegen!Die Reddit-Zocker kamen in die News, weil sie das US Unternehmen Gamestop (Ticker: GME), das massiv leerverkauft war, von wenigen Dollars auf mittlerweile über 400 Dollar je Aktie zogen und damit Papiergewinne von zig Milliarden erzielten, die aus den Taschen der Leerverkäufer stammen.Gamestop hat mittlerweile einen Börsenwert von über 30 Mrd. Dollar erreicht, ohne Gewinne, ohne funktionierendes Geschäftsmodell.Was wird passieren, wenn nur ein Teil dieser Gewinne oder andere spekulative Gelder in Silber fließt, dessen Fundamentaldaten ohnehin großartig sind und das überall gebraucht wird, während Gamestop nur ein Test, eine Machtdemonstration sein könnte? Mit wenigen Milliarden Dollar in Silber könnte dieser Markt total aus den Angeln gehoben werden.Gold- und Silber-Bugs warten seit Jahren auf diesen Moment? Ist der zum Greifen nah? Mehr als möglich!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.