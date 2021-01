Palladium - Test der Unterstützung einkalkulieren!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium zeigt sich unverändert stabil auf hohem Niveau. Dabei kann die seit mehreren Monaten etablierten Seitwärtsrange nicht verlassen werden, wie der simple Blick auf den beigefügten Monatschart verdeutlicht. Zuletzt scheiterte Palladium am oberen Range-Bereich bei 2.455 USD und steuert nunmehr wieder auf die Unterstützung bei 2.170/2.180 USD zu. Eine klare Trendendscheidung steht folglich noch immer aus. Einzig das derzeitig unveränderte Verweilen in luftiger Höhe lässt etwas Rückhalt der Käufer vermuten.Ändern kann sich dieser Bias allerdings mit einem Rückgang unter 2.170 USD. Sollte dies geschehen, müsste man mit relativ raschen Folgeverlusten bis mindestens zur runden Marke von 2.000 USD je Unze rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.