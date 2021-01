Newmont Mining - Neue Rekordhochs sind möglich!

Seit August 2020 konsolidiert Newmont Corp. den steilen und monatelangen Anstieg nach dem damaligen "Corona-Crash". Ab dem Beinahe-Test der Rekordhochs aus dem Jahre 2011 pendelt die Aktie seitwärts mit leicht fallender Tendenz zwischen ca. 70 und 58 USD. Warum das für alle Aktionäre und Investoren ein gutes charttechnisches Zeichen ist, lesen Sie im Folgenden.In der letzten Analyse vom 28. August 2020 "Newmont im Goldrausch - Computer Bild empfiehlt Einstieg!" wurde im Zuge des damaligen Hypes ein direkter Anstieg auf 80 USD prognostiziert. Dieses blieb aus. Stattdessen hat sich in den letzten Monaten eine potenziell bullische Chartformation herauskristallisiert. Hier werden die Kursausschläge offenbar immer kürzer und enger, womit sich eine Art bullische Flagge bzw. Dreieck zu bilden scheint.Der Ausbruch aus dieser charttechnisch positiven Chartkonstellation könnte demnächst erfolgen, sobald der Aktienkurs von Newmont über ca. 65 USD nach oben ausbrechen. Anschließend könnten die Hochs aus dem letzten Sommer im Bereich der 72 USD angepeilt werden. Reicht dann die Dynamik, so stünden anschließend auch neue Allzeithochs bei ca. 80 USD auf dem Kurszettel, die sich durch die langfristige Widerstandslinie ergeben.Klar ist aber auch, dass dieses aktuell bullische Setup schnell negiert werden wird, wenn vor dem anvisierten Ausbruch Newmont aus der skizzierten Chartformation nach unten und unter ca. 55 USD fällt! In diesem Fall können Verkäufer schnell das Handtuch werfen und die Aktie unter 40 USD drücken.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.