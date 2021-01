Metallica Metals beruft Trumbull Fisher in das Board of Directors

Vancouver,28. Januar 2021 - Metallica Metals Corp. (CSE: MM) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7P) (das Unternehmen oder Metallica Metals) freut sich, die Ernennung von Trumbull Fisher zum Director des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Trumbull wird von der neuen Niederlassung des Unternehmens in Toronto aus tätig sein.Trumbull Fisher verfügt über mehr als 15 Jahre Kapitalmarkterfahrung, unter anderem in der Kapitalbeschaffung in Kanada, USA und auf internationaler Ebene. Er war neben anderen Positionen bei verschiedenen Investmentbanken als Devisenhändler bei einer der sechs größten kanadischen Banken sowie als Leiter des Vertriebs- und Handelsgeschäfts eines Investmenthändlers tätig. Nachdem er der IIROC-Händlerseite des Geschäfts den Rücken kehrte, war er Mitbegründer von Sui Generis, einem öffentlichen Offshore-Hedgefonds, der schließlich von einem kanadischen Vermögensverwaltungsunternehmen übernommen wurde, wo er als Leiter der Handelsabteilung fungierte. Herr Fisher war in verschiedenen Funktionen wie als Director, Chairman, President, CEO und Kapitalmarktberater an der erfolgreichen Leitung mehrerer börsennotierter und privater Unternehmen beteiligt. Seine Erfahrung im Bergbausektor umfasst seine aktuelle Tätigkeit als CEO und Director von Mansa Exploration, einem Junior-Bergbauunternehmen mit Mineralkonzessionen in British Columbia. Außerdem ist er Director des Unternehmens Cyon Exploration, das Mineralkonzessionen in Nevada unterhält.Paul Ténière, CEO und Director von Metallica Metals, sagt dazu: Wir freuen uns ungemein über Trumbulls Eintritt in das Board of Directors von Metallica Metals, da seine umfassende Kapitalmarkt- und Finanzerfahrung sowie seine zahlreichen Verbindungen an der Bay Street [Anm.: kanadischen Äquivalent zur Wall Street] für uns von unschätzbarem Wert sein werden, während wir unsere Präsenz in Toronto sowie im Bergbausektor in Ontario weiter ausbauen.Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange und in Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens Herrn Trumbull Fisher insgesamt 200.000 Aktienoptionen gewährt hat. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren ab Gewährung ausgeübt und zum Preis von je 0,48 Dollar in eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.Für das Board of DirectorsPaul Teniere, M.Sc., P.Geo.CEO und Directorinfo@metallica-metals.comUnternehmenssitzSuite 810 - 789 West Pender StreetVancouver, BC V6C 1H2Tel: (604) 687-2038Niederlassung Toronto:Suite 401 - 217 Queen Street WestToronto, ON M5V 0R2Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://metallica-metals.com oder unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, annehmen, schätzen und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zählen insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf die geplante Akquisition des Unternehmens, das Explorationsprogramm und die Erwartungen im Hinblick auf den Bergbausektor. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Erwartungen ganz oder teilweise entsprechen.Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getroffen werden, und sind einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen werden. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem allgemeine die Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; Bedingungen in der Branche, einschließlich staatlicher Regulierung und Umweltvorschriften; die Unfähigkeit, Zustimmungen und Genehmigungen von Industriepartnern und anderen Dritten einzuholen, falls und wann dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von Aufsichtsbehörden einzuholen; die Volatilität an den Aktienmärkten; Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb von Wasserentsorgungsanlagen verbunden sind; der Wettbewerb um, unter anderem, qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme; die Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. 