MKS: Silber & Platin sollen Gold 2021 übertreffen

Alle Edelmetalle werden in diesem Jahr solide Gewinne verzeichnen, doch der Top-Performer soll wahrscheinlich Silber sein, gefolgt von Platin und Gold, so Frederic Panizzutti von MKS laut Kitco News . Trotz eines langsamen Starts ins neue Jahr, befände sich Gold noch immer auf einem guten Weg, neue Allzeithochs zu erreichen."Wir erwarten, dass sich Gold gut entwickeln wird und neue Hochs bei 2.300 Dollar je Unze erreichen wird. Alles in allem werden Platin, Silber und Gold die drei Top-Performer sein", meinte er. "Sowohl Silber als auch Platin haben hinterhergehinkt. Diese Lücke hat etwas Investment und spekulatives Interesse angezogen.""In der zweiten Hälfte des Jahres werden Silber und Platin aufgrund zunehmender industriellen Nachfrage steigen, vor allem in Asien", fügte Panizzutti hinzu. Die weltweite Wirtschaftserholung wird nicht so schnell stattfinden wie erwartet, meinte er. Es werde vermutlich bis zu drei Jahre dauern, bis die Welt zu Niveaus von vor der Pandemie zurückkehren kann.© Redaktion GoldSeiten.de