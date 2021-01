Indische Goldnachfrage soll sich 2021 wieder erholen

Der indische Goldverbrauch soll sich 2021 erholen, nachdem er 2020 auf den niedrigsten Wert seit 26 Jahren fiel, so der World Gold Council (WGC) laut CNBC . Höhere Käufe des weltweit zweitgrößten Goldkonsumentens könnten den Goldpreis unterstützen.Die Nachfrage soll zurück auf Niveaus von 2019 steigen, da sich das Wirtschafswachstum mithilfe der fallenden Infektionszahlen erholen soll, erklärte Somasundaram PR, Managing Director der indischen Operationen des WGCs. Indiens Wirtschaft soll voraussichtlich 11,5% wachsen, so meinte auch der Internationale Währungsfonds."Während die Lockdowns gelockert und Normalisierungsbemühungen begonnen wurden, stiegen die Importe im Dezember-Quartal im Jahresvergleich um 19%, was auf den positiven Effekt angestauter Nachfrage hindeutet. Das soll sich 2021 fortsetzen", meinte Somasundaram.© Redaktion GoldSeiten.de