Investoren warten auf Stimulus-Paket

Der Goldpreis verzeichnete am Freitagmorgen in Asien leichten Aufwind, als man auf Neuigkeiten bezüglich des neuen Stimuluspakets in den USA wartete, berichtet Investing.com . Diese Entwicklung folgte auf die Nachrichten, dass das US-amerikanische BIP 2020 um 3,5% kontrahiert sei."Die Pandemie, mit ihren weitreichenden Auswirkungen, war der treibende Faktor hinter der Schwäche der Verbrauchernachfrage 2020, was zu einem Rückgang um 14% der jährlichen Nachfrage auf 3.759,6 Tonnen führte, erstmals seit 2009 unter einem Wert von 4.000 Tonnen", so schrieb auch der World Gold Council in seinem Bericht zu den Goldnachfragetrends 2020 und Q4 2020 "Aufgrund dieser Krise waren fiskalpolitische Ausgaben notwendig. Dieser Anstieg der Ausgaben, neben dem Output-Zusammenbruch, hat die Schuldenniveaus in vielen Ländern auf Rekordniveaus gebracht", so Gita Gopinath vom Internationalen Währungsfonds. "Die Tatsache, dass wir Niedrigzinsen haben und weil das Wachstum nun 2021 zurückkehrt, sollte dabei helfen, die Schuldenniveaus in vielen Ländern zu stabilisieren."