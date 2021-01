Top News - Der Silber-Riese erwacht!

Die Spekulationsmanie treibt verrückte Blüten! Gamestop, eine von Hedgefonds leerverkaufte Aktie, erreicht fabelhafte Höhen. Und jetzt verabreden sich die Zocker auf Reddit, das Anti-Silber-Kartell in die Knie und zum Eindecken der Leerverkäufe zu zwingen. First Majestic kann nur der Anfang gewesen sein. Silber ist seit vielen Jahren Opfer der Finanzmanipulation, Produzenten und Anleger wurden geschädigt. Wenn sich nur ein Teil dieser Gelder auf ein manipuliertes, wirklich essentielles Asset stürzt, könnte das den Silberanstieg des Jahrhunderts hervorrufen. Die Fakten sprechen für sich.Sie interessieren sich für Gold- und Silberaktien? Dann abonnieren Sie den Morgan Report des US Silberexperten David Morgan!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.