De Grey Mining Ltd.: Diucon und Eagle: 2 neue in Intrusionen beherbergte Goldentdeckungen in Hemi

DGAP (ASX: DEG, "De Grey", "Company") gibt das folgende Explorationsupdate hinsichtlich der Entdeckung von zwei neuen vererzten Intrusionen unmittelbar westlich von Crow in Hemi, ungefähr 60 km südlich von Port Hedland, Western Australia.





Die wichtigsten Punkte:



- Zwei neue Intrusionen, Diucon und Eagle, die unmittelbar westlich von Crow in Hemi entdeckt wurden, zeigen ermutigende Alterationserscheinungen und Goldvererzungen, die von den ersten Aircore- und RC-Bohrungen durchteuft wurden.



- Intrusion Diucon



- Zu den ersten RC-Bohrergebnissen zählen:



- 99 m mit 1,0 g/t Au ab 114 m in HERC382 (bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t), einschließlich 19 m mit 2,0 g/t Au ab 158 m, 6 m mit 4,5 g/t Au ab 186 m und 9 m mit 1,3 g/t Au ab 204 m in HERC382.



- 29 m mit 1,1 g/t Au ab 55 m in HERC435 (bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t), einschließlich 10 m mit 2,6 g/t Au ab 74 m.



- Ermutigende Goldzone, die mittels Aircore-Bohrungen über eine Streichlänge von mehr als 1 km und einer Breite von 300 m identifiziert wurde.



- Stärkste Goldvererzung am westlichen Ende von 40 m bis 200 m Tiefe und bleibt nach Westen und in der Tiefe offen. Weitere RC-Bohrungen sind im Gange.



- Intrusion Eagle



- Zu den Ergebnissen der ersten beiden RC-Bohrungen auf Eagle zählen:



- 68 m mit 0,7 g/t Au ab 50 m in HERC377 (bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t), einschließlich 3 m mit 1,3 g/t Au ab 51 m und 6 m mit 2,0 g/t Au ab 78 m und 18 m mit 1,3 g/t Au ab 96 m.



- 200 m nördlich von Diucon wurde eine anomale Goldzone mittels Aircore-Bohrungen über eine Streichlänge von mindestens 500 und einer Breite von 200 m identifiziert.



- Die Intrusion bleibt nach Osten und Westen sowie in der Tiefe offen. Weitere RC-Bohrungen sind im Gange.



Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.



De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Systematische Aircore-Bohrungen in der Umgebung von Hemi haben zwei neue vererzte Intrusionen entdeckt: Diucon und Eagle. Die ersten RC-Nachfolgebohrungen haben mächtige Zonen einer in geringer Tiefe liegenden Goldvererzung durchteuft. Weitständige Bohrungen befinden sich in einem frühen Stadium und beide Intrusionen bleiben im Streichen und in der Tiefe offen.



Die RC- Nachfolgebohrungen werden mit dem Ziel fortgesetzt, das Ausmaß und die Kontinuität der Goldvererzung in beiden Intrusionen abzugrenzen. Es besteht das Potenzial zur Abgrenzung neuer Ressourcen, um damit die bestehenden Goldvorkommen in Hemi zu erweitern.



Im gesamten Gebiet von Hemi werden weiterhin systematische Aircore-Bohrungen niedergebracht."



Die neuen Entdeckungen Diucon und Eagle befinden sich unmittelbar westlich von Crow im von Südwest nach Nordost streichenden tektonischen Korridor, der von Scooby nach Antwerp verläuft. Jüngste Aircore- und RC-Bohrungen haben erfolgreich zwei neue Zonen der Goldvererzung über eine Streichlänge von ungefähr +1 km bzw. +500 m abgegrenzt.



Wichtig ist, dass die Intrusionen nicht durch eine Magnetik-Signatur hervorgehoben werden, sodass ein großer Spielraum bleibt, um weitere nichtmagnetische Intrusionen in der gesamten Region abzugrenzen.



Signifikante neue Goldergebnisse aus den Bohrungen sind in Tabelle 1 und in den Abbildungen 1 und 2, jeweils in der originalen englischen Pressemitteilung, angegeben.





Neue Intrusionen Diucon und Eagle



Aircore-Bohrungen westlich von Crow haben das neue Prospektionsgebiet Diucon abgegrenzt, eine +1 km lange Intrusion südlich der nach Nordosten streichenden mafischen bis ultramafischen Einheit (siehe das starke magnetische Hoch in Abbildung 1). Diese Intrusion wird als direkter Ausläufer der Crow-Intrusion angesehen und beherbergt eine ermutigende variable Alteration und Goldvererzung, die dem Vererzungstyp in Hemi ähnelt.



Nördlich der ultramafischen Einheit (starkes magnetisches Hoch) wird die +500 m lange Eagle-Intrusion als ein Ausläufer des Intrusionskomplexes Antwerp interpretiert (Abbildung 1).



Die Ergebnisse der Aircore-Bohrungen haben ein Gebiet mit anomalen Goldgehalten, +1000 m lang x 300 m breit in Diucon und eine Zone von +500 m x 200 m in Eagle abgegrenzt. Die flache Goldvererzung ist in Diucon von 40 m bis 200 m Tiefe und in Eagle bis 120 m Tiefe definiert. Beide Zonen bleiben in der Tiefe und im Streichen offen.



Die ersten Ergebnisse der weitständigen Aircore-Bohrungen hoben mehrere Abschnitte mit + 0,5 g/t hervor und unterstützten die anomale Arsen-Geochemie im verwitterten Grundgebirge. Die geologische Protokollierung erkannte auch ermutigende Alterations- und Sulfidentwicklungszonen, ähnlich wie in anderen Hemi-Lagerstätten. Die anschließenden ersten RC-Bohrungen waren geplant, diese ermutigenden Ergebnisse in der Tiefe im frischen Grundgebirge zu überprüfen.





Zu den signifikanten (>0,5 g/t) Aircore-Ergebnissen zählten:



Diucon



- 12 m mit 1,1 g/t Au ab 56 m in BXAC771



- 4 m mit 0,9 g/t Au ab 74 m in BXAC771



- 9 m mit 1,0 g/t Au ab 39 m in BXAC784



- 7 m mit 0,5 g/t Au ab 56 m in BXAC784



Eagle



- 6 m mit 2 g/t Au ab 45 m in BWAC877 (inkl. 1 m mit 8,4 g/t Au ab 49 m)



- 12 m mit 0,7 g/t Au ab 68 m in BWAC880



- 8 m mit 1,1 g/t Au ab 28 m in BWAC881



- 4 m mit 0,6 g/t Au ab 52 m in BWAC917



Weitständige RC-Nachfolgebohrungen auf Linien mit einem Abstand von 160 m bis 320 m wurden über die Streichlänge von 1 km auf Diucon und auf einer einzelnen Linie in Eagle niedergebracht. Der Abstand zwischen den Bohrungen betrug 80 m. Die RC-Bohrungen zeigen umgelagerte Deckschichten bis zu einer Tiefe von ungefähr 40 m mit mächtigen Zonen einer variablen Alteration und Sulfidentwicklung innerhalb der verwitterten bis frischen Intrusionen.



Die Vererzung ähnelt im Typ der Crow-Lagerstätte unmittelbar im Osten. Die signifikanteste Goldvererzung befindet sich auf der westlichsten Linie durch Diucon und Eagle, wo interpretierte subvertikale Zonen der Goldvererzung durchteuft wurden (Abbildung 2).





Zu den signifikanten neuen RC-Bohrergebnissen (> 10 g*m) zählen:



Diucon



- 99 m mit 1,0 g/t Au ab 114 m in HERC382 (bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t), einschließlich 19 m mit 2,0 g/t Au ab 158 m, 6 m mit 4,5 g/t Au ab 186 m und 9 m mit 1,3 g/t Au ab 204 m in HERC382.



- 29 m mit 1,1 g/t Au ab 55 m in HERC435 (bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t), einschließlich 10 m mit 2,6 g/t Au ab 74 m.



Eagle



- 68 m mit 0,7 g/t Au ab 50 m in HERC377 (bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t), einschließlich 3 m mit 1,3 g/t Au ab 51 m und 6 m mit 2,0 g/t Au ab 78 m und 18 m mit 1,3 g/t Au ab 96 m.



Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Entdeckungen Diucon und Eagle mit maximalen Goldgehalten der Bohrungen



Abbildung 2 darin zeigt: Diucon und Eagle - Goldvererzung in RC-Bohrungen





Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)



Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Phil Tornatora zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Phil Tornatora ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora ist ein Mitarbeiter der De Grey Mining Ltd.. Herr Tornatora verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.





Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der







