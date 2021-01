DeFla X- Erstes Defizit

In der Mitte zwischen Phasen können zumindest wir nur auf technische Indikationen schauen.Wir sehen einen Rückgang der Aktienindizes vom All-Time-High weg. Am Beispiel des größten von ihnen nun reine Technik: Der RSI zeigte eine leichte Divergenz, die Kurse stiegen noch, als der RSI noch anzog. Eine starke Divergenz wäre ein akutes Warnzeichen. Das Volumen beim Rückgang war nicht hoch, auch dies ein leichtes Warnzeichen. Unser soziologischer Distributionsindikator zeigt ebenfalls keine großen Abverkäufe großer Marktteilnehmer.Derzeit also: Vorsicht, aber keine wirkliche Mittelfristindikation.Da Silber gepumpt wurde von Kleinanlegergruppen via ETFsist auch das Edelmetallbild verzerrt und Silber in dieser Woche als Indikation nicht brauchbar.Für den BitCoingilt ebenfalls eine Verzerrung, diese aufgrund von Bemerkungen des CEO eines großen Tech-Unternehmens. Von den Wirtschaftsdaten her ebenfalls kein Trendbild. Verzerrungen durch Pump und Dump von Kleinaktien sorgen für eine weitere Steigerung der Verwirrung und füllen die Wirtschaftsnews.Gold in EUR seit 7 Tagen volatil unverändert:Bleiben Sie gesund, diversifiziert und auf der Hut!Wir sehen ein erstes Liquiditätsdefizit: Für Marktstabilität und Pump und Dump Spiele zusammen reicht die Liquidität jedenfalls eindeutig nicht.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.