Goldumfrage: Bullisches Sentiment leicht gesunken

Sowohl Wall Street als auch Main Street rechnen damit, dass es in dieser Woche zu Preiszunahmen bei Gold kommen wird, dies ergab die wöchentliche Umfrage von Kitco News. Allerdings ist die bullische Überzeugung etwas geringer verbreitet als in der Vorwoche.Zuletzt nahmen 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun Befragte (56%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Drei Analysten (19%) erwarten einen fallenden Preis, während die verbleibenden vier Teilnehmer (25%) neutral gestimmt sind.Außerdem gaben 906 Kleinanleger ihre Stimme ab. 560 der Befragten (62%) sind bullisch gestimmt. Weitere 186 (21%) waren bearisch eingestellt, während 160 der Anleger (18%) eine Seitwärtsentwicklung erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de