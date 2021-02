Silber könnte mit Breakout über 39 Dollar steigen

Vor fast 6+ Monaten hob unser Rechercheteam eine einzigartige Preisspanne hervor, die sich bei Silber zu wiederholen scheint. Diese Preisspanne bestand aus einer 5,40 Dollar bullischen oder bearischen Preisphase. Unter Verwendungen unserer Techniken beobachteten wir, wie sich Silber um diese Spanne in den vergangenen 10+ Monaten höher und niedriger bewegt hat; und interessanterweise ist die aktuelle Seitwärtsspanne in Silber fast exakt eine Spanne von 5,40 Dollar.Nach etwas Recherchen bezüglich der explosiven Aufwärtspreisbewegung im Juni 2020, als Silber von 17,75 Dollar auf mehr als 28,75 Dollar stieg, glaubt unser Rechercheteam, dass der nächste Breakout in Silber eine weitere Rally um das 2- bis 3-Fache sein könnte. Dies deutet an, dass sich das mögliche Aufwärtspreisziel in Silber nahe 39 Dollar bis 45 Dollar befindet, sollten unsere Recherchen richtig liegen.Dieser Tageschart der Silberfutures hebt die anhaltende 5,40-Dollar-Spanne hervor, die Silber in den vergangenen 4+ Monaten "gefangen hielt." Der Preisanstieg nahe 30 Dollar spiegelt das hohe Preisniveau wider, das erreicht werden muss, bevor etwaiger Breakout-Versuch bestätigt werden kann. Anfänglich erwarten wir, dass die 28 Dollar durchbrochen werden, dann müssen die 30 Dollar übertroffen werden, während der Breakout weitergeht/bestätigt wird.Die Neuigkeiten, dass die Reddit-Gruppe Silber im Visier hat, deutet an, dass wir in der nahen Zukunft eine sehr explosive Entwicklung nach oben beobachten werden können, wenn genug Druck auf die Shorts ausgeübt wird, um einen echten Short Squeeze auszulösen. Der andere interessante Faktor dieses Setups ist die Tatsache, dass Silber bereits eine bullische Preisphase begonnen hat, während es scheint, als befänden sich die Weltmärkte in einer Abwertungsphase.Wenn unsere Recherchen akkurat und korrekt sind, dann könnte die Kombination aus Reddit-Anvisierung, extremen Short-Positionen, längerfristige Abwertungsphasen und die aktuell bullische Silberpreisphase zu einem sehr großen und explosiven Breakout führen, sobald Silber die 30 Dollar erreicht hat.Das Interessante hieran ist der erneuerte Fokus auf den extrem geshorteten Symbolen aufgrund der Reddit-Gruppe. Silber wurde nahe des Mittelwerts der 5,40-Dollar-Spanne gehandelt. Vielleicht fokussierte dieser erneuerte Fokus auf Silber-Short-Positionen den allgemeineren Markt auf das einzigartige Setup, das sich in den vergangenen 12+ Monaten in Silber fortgesetzt hat. Das hat das Zeug zu einer möglicherweise sehr großen Aufwärtsentwicklung.Ich erwartete einen kürzeren Abwärtspreistrend in Silber - mit einer längerfristigen, noch immer bullischen Prognose. Nachdem die Spitze des Preiskanals Ende Dezember 2020 erreicht wurde, erwartete ich, dass sich Silber noch etwas abwärts bewegen wird, bevor genug Momentum gebildet wurde, um einen Breakout zu versuchen. Nun da erneuerter Fokus auf Silber liegt, besteht die sehr reale Möglichkeit, dass ein Breakout über 28 bis 30 Dollar stattfinden könnte - was möglicherweise einen sehr explosiven Aufwärtstrend verursachen könnte.Die letzte, explosive Aufwärtsbewegung in Silber, von Juni bis August 2020, nur etwa 90 Tage, sorgte für eine 11,50-bis-12,50-Dollar-Rally. Dieser nächste Aufwärtsbreakout könnte für eine ähnliche, oder größere, Preisentwicklung sorgen - mit Ziel 39 bis 45 Dollar.Kurz gesagt, jeder Breakout über 28 bis 30 Dollar könnte für eine sehr große Aufwärtspreisentwicklung sorgen. Jedes Scheitern eines Breakout-Versuchs wird wahrscheinlich Abwärtspreisbewegungen auf Niveaus nahe 24 bis 25,50 Dollar verursachen. Dieser erneuerte Fokus auf Silber könnte sich als eine unglaubliche Gelegenheit für Trader herausstellen - und möglicherweise Bergbauunternehmen und andere Edelmetalle diesmal höher befördern.Diese erhöhte Volatilität und Preisspanne werden für euphorischen Enthusiasmus bei vielen Tradern sorgen. Verfangen Sie sich nicht im Netz des Hypes. Dies könnte mit erneuertem Fokus auf Silber ein einzigartiges Setup der Edelmetalle darstellen. Doch es könnte ebenso zu einem großen Rückzug nach jedem Rally-Versuch führen. Seien Sie clever - lassen Sie sich nicht vom Hype übermannen.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 29. Januar 2021 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.