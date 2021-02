Der Run auf Silber: Massig physische Bestellungen; Analysten warnen

Auch am Wochenende hielt die vergangene Woche begonnene außerordentliche Nachfrage nach Silber an, dies berichtet Kitco News . Bestellungen des physischen Metalls überschwemmten die Händler und konnten teilweise nicht ausgeführt werden.Nachdem sie massive Eindeckungen von Leerverkäufen bei Aktien wie Gamestop, Blackberry und AMC verursacht hatten, begannen die über soziale Medien mobilisierten Kleinanleger, sich auf den Silbermarkt zu. Diese Mobilisierung von Kleinanlegern habe eine beeindruckende Bewegung für das Edelmetall bewirkt, so Kitco. Die Preise für März-Silber-Futures schlossen am Freitag mit einem Plus von 5% bei rund 27 USD je Unze.Obwohl Silber in der letzten Woche bedeutende Zuwächse verzeichnen konnte und die Preise auch weiterhin steigen könnten, mahnen laut Kitco immer mehr Analysten, angesichts dieser Dynamik und Volatilität vorsichtig zu sein.So erklärte Peter Hug, Global Trading Director bei Kitco Metals, dass zwar ein reichliches Angebot an größeren Silberanlageprodukten existiere, aber die COVID-19-Pandemie einen Mangel an kleineren Münzen und Barren verursacht habe, so dass dieses starke Wiederaufleben der Nachfrage den physischen Markt stark unter Druck setzen dürfte. Grundsätzlich gehe er davon au, dass sich die Silberpreise weiter nach oben bewegen werden, Anleger sollten im aktuellen Umfeld jedoch Vorsicht walten lassen: "Ich glaube, dass Silber bei 27 $ einen langfristigen Wert bietet, aber ich denke, dass Investoren vorsichtig sein müssen, wenn sie der Story hinterherlaufen."Auch Ole Hansen rät zu Zurückhaltung. Der Rohstoffstratege der Saxo Bank erklärt, dass die Bewegung letzter Woche nicht außerhalb der durchschnittlichen Volatilität des Marktes lagen. Investoren und Händler sollten weiterhin ein Auge auf die wichtigsten technischen Niveaus haben, mit einem starken Widerstand um 28 $ pro Unze: "Die Silberpreise haben eine große Bewegung vollzogen, aber die Preisbewegung hat noch keine größeren Trends durchbrochen, daher müssen wir abwarten und sehen, wie viel Schwung dieser Markt hat."Hansen selbst sei Silber gegenüber optimistisch, allerdings schätze er das Aufrechterhalten der jüngsten Gewinne bei einem Goldpreis unter 1.900 $ als schwierig ein.© Redaktion GoldSeiten.de