USGS: Silberproduktion der USA im Oktober

Kürzlich gab das US Geological Survey (USGS) die aktuellen Daten zur Silberproduktion der US-Minen per Ende Oktober 2020 bekannt. Wie aus diesen hervor geht, ist die durchschnittliche tägliche Silberproduktion der USA verglichen mit dem vorherigen Monat angestiegen.Im Oktober 2020 wurden demnach insgesamt 106.000 Kilogramm Silber abgebaut. Pro Tag belief sich die durchschnittliche Silberproduktion auf 3.400 Kilogramm, 7% höher als die 3.170 Kilogramm im September sowie 40% mehr als die 2.420 Kilogramm im Vorjahreszeitraum.Der durchschnittliche von Engelhard Industries festgesetzte Silberpreis belief sich im Oktober auf 24,26 Dollar je Unze, ein Rückgang von 5% gegenüber den 25,59 Dollar je Unze im September und ein Plus von 37% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.© Redaktion GoldSeiten.de