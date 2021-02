LBMA: Handelsvolumen im Gold- & Silberhandel Dezember 2020

Die London Bullion Market Association ( LBMA ) veröffentliche gestern die aktuellen Zahlen zu den Gold- und Silbertransfers sowie die gehandelten Unzen per Ende Dezember 2020 (basierend auf dem Tagesdurchschnitt). Diesen Daten zufolge erhöhte sich die Anzahl transferierter Gold- und Silberunzen im letzten Monat des Jahres gegenüber dem Vormonat.Im Monatsvergleich ergab sich ein Plus von 3% auf 18,9 Millionen Unzen. Dabei stieg der Wert um 2,6% auf 35,1 Milliarden Dollar. Im Dezember fanden insgesamt am Tag 4.372 Transfers statt, 14,5% weniger als im November, wobei je Transfer durchschnittlich 4.330 Unzen gehandelt wurden; eine Zunahme um 20,4% im Monatsvergleich.Weiterhin erhöhte sich auch die Zahl der täglich transferierter Silberunzen im Dezember. Es ergab sich ein Plus von 4,3% auf 266,1 Millionen Unzen Silber. Der Wert der transferierten Unzen stieg dabei um 8% auf 6,62 Milliarden Dollar. Im letzten Monat des Jahres erhöhten sich die Silbertransfers um 3% auf 1.977 pro Tag, wobei je Transfer durchschnittlich 134.614 Unzen gehandelt wurden; eine Zunahme von 1,3%.Das durchschnittliche Gold-Silber-Verhältnis belief sich im Dezember auf 74,6 im Vergleich zu 77,5 im November.© Redaktion GoldSeiten.de