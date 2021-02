David Morgan - Ist der Silbersqueeze möglich? Oh ja!

Die neue, fundamental bestens untermauerte Spekulation nimmt Fahrt auf und große Geldsummen fließen in Silber, allein letzten Freitag fast eine Milliarde Dollar in den SLV ETF! Große Einzelhändler sprechen von einem gewaltigen Ansturm und Lieferengpässen. Haben wir jetzt die Chance für einen Durchbruch? Das Bankenkartell wird an seiner Achillesferse angegriffen - Silber! Silber-Profi David Morgan kann auf über 40 Jahre Erfahrung im Rohstoffmarkt zurückgreifen und ist vorsichtig optimistisch, daß diesmal wirklich der Damm bricht.Nutzen Sie den Live-Chat mit David Morgan heute (2. Februar 2021) um 19 Uhr auf diesem Kanal!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.