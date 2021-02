Online-Edelmetallhändler: Silberhändler ausverkauft

CNBC-Moderator Brian Sullivan sprach Anfang der Woche mit Michael Wittmeyer, dem CEO des Online-Edelmetallhändlers JM Bullion, über die Entwicklungen am Silbermarkt.Laut Wittmeyer verzeichnete der Händler seit Mittwochabend eine nie erlebte Nachfrage nach physischem Silber. Alleine am Sonntag seien Käufe im Umfang von über 27 Mio. $ getätigt worden, während an einem normalen Sonntag die Verkäufe eine Höhe von 1 Mio. $ erreichen.Die Bestellungen deuten dem Händler zufolge auf Einzelanleger hin. Ein Teil gehöre bereits zum Kundenstamm, ein Teil sei neue Kunden. Gekauft würden vorwiegend Münzen, Barren und Medaillen. Inzwischen könne man aber nur noch sehr wenige Produkte anbieten, da ein Großteil bereits ausverkauft sei und es zu Lieferschwierigkeiten komme. Von 1.000 Artikeln seien nur noch 80 verfügbar. Die gesamte Branche sei Quasi leergefegt.© Redaktion GoldSeiten.de