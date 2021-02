Coeur Mining mit >23% explosiv auf Kurs

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das amerikanische Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. wurde zuletzt zur Mitte des vergangenen Oktobers ( 15.10. ) gecovert. Der grundsätzliche Bias war damals schon aufwärts gerichtet, sodass sich die Tendenzen über die letzten Monate hinweg weiter ausbauten bzw. verfestigten. Mit dem gestrigen Silber-Hype schoss die Aktie schließlich um weitere mehr als 23% empor und gehört nunmehr einem Update unterzogen. Mehr dazu im Fazit.Trotz des Bruchs der Aufwärtstrendlinie dem Frühjahr 2020 behielt die Aktie ihren generellen Kurs bei und bewies überdies Stabilität oberhalb der Unterstützung von 6,60 USD. Während des Dezembers konnte die Bullen den Aufwärtsdruck verstärken und so auch den Widerstand bei 8,90 USD überwinden.Die nachfolgenden Rücksetzer zum Jahresauftakt stellten sich dann als klassischer Pullback dar, welcher sich bereits zum Ausklang des Januars wieder gen Norden orientierte. Die dabei erfolgte Eroberung des zweistelligen Kursniveaus lässt nunmehr auch weiter positiv in die Zukunft blicken. Kurzfristig wirken dabei Pullbacks in Richtung 10,00 USD je Anteilsschein interessant.Generell ist eine Etablierung oberhalb der runden 10,00 USD-Marke zu favorisieren, um im weiteren Verlauf das erst gestern markierte Mehrjahreshoch bei 12,60 USD zu attackieren. Oberhalb dessen erlaubt sich mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des Hochs vom Sommer 2016 bei 16,41 USD. Vorsicht sollte man hingegen bei einem zu tiefen Abtauchen unter das Level von 10,00 USD walten lassen.Ein Test der nunmehrigen Unterstützung bei 8,90 USD dürfte dann folgen. Dort existiert, im Rahmen der justierten Aufwärtstrendlinie seit März 2020, eine starke Kreuzunterstützung. Diese sollte zunächst für eine Beruhigung und ggf. Ende der Abwärtsbewegung sorgen können. Ein nie auszuschließender Einbruch darunter stellt jedoch ein glasklares Verkaufssignal dar. Insbesondere unterhalb von 8,25 USD sind Anschlussverluste bis mindestens 6,60 USD einzukalkulieren.Die Bullen schreiten voran und so erscheinen kurzfristige Rücksetzer in Richtung der Marke von 10,00 USD durchaus interessant. Von diesem Bereich ausgehend, sollte man in Kürze einen neuerlichen Aufwärtsimpuls bis zum letzten Reaktionshoch bei 12,60 USD einplanen. Oberhalb davon aktiviert sich das nächste mittelfristige Ziel bei 16,41 USD.Kurzfristig sollten Rücksetzer bis mindestens 10,00 USD eingeplant werden. Eventuell erfolgt im weiteren Verlauf auch noch ein Pullback an das frühere Widerstandslevel, jetzt Unterstützungszone, bei 8,90 USD. Spätestens dort dürfte die Nachfrage wieder steigen, sodass man mit einer Stabilisierung oder gar Umkehrbewegung rechnen sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.