Murmeltiertag für Silberinvestoren

Letzte Woche begann eine Entwicklung in Silber, bei der ein "Short Squeeze" stattfinden sollte und die Auswirkungen auf den physischen Preis waren unglaublich. Doch da der Futures-Marktpreis noch immer von den Bullionbanken kontrolliert wird, besteht die Sorge, dass wenn die Reddit-Gruppierung recht schnell den Fokus verliert und weiterzieht, der COMEX-Preis direkt wieder fallen wird.Wie Sie wahrscheinlich wissen, befanden sich am späten Montag die üblichen Verdächtigen in den Startlöchern, um ihren Teil dazu beizutragen, die Entwicklung in Silber zu lenken. Die Ironie, dass dies alles am Murmeltiertag stattfand, sollte denjenigen bekannt sein, die sich mit unserem Sektor auskennen.Den unteren Chart postete ich am Montag auf Twitter und er ist die beste Möglichkeit, die Rolle der CFTC bei der Verschlimmerung des Problems darzustellen. Vier große, rote Kerzen sind in Ordnung und Business as Usual. Eine große, grüne Kerze und es ist Zeit für die Alarmglocken und Margin-Erhöhungen.Wie geht es also weiter? Auch wenn noch Zeit für eine Umkehrung und eine Aufwärtsentwicklung der COMEX-Metalle im späteren Verlauf der Woche ist, so ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine wirkliche Veränderung der fraktionellen Bankwesen- und digitalen Derivatintrige durch aktive Beteiligung an dieser Intrige ausgelöst wird. Der Effekt eines Kaufs von Silberderivaten ist wahrscheinlich immer minimal. Warum? Weil die Banken die "Märkte" monopolistisch kontrollieren und ihre vollkommen gefangenen "Regulierungsbehörden" immer ein Auge zudrücken werden.Demnach ist es wieder Zeit, dass jeder Edelmetallinvestor versteht, dass es nur eine Möglichkeit gibt, eine Veränderung dieses Preissystem zu erzwingen. Nur der direkte Erwerb von physischem Gold und Silber kann die Veränderungen verursachen, die wir uns wünschen. Und warum ist das der Fall? Weil das aktuelle System so gehebelt und lombardiert ist, dass es praktisch für jede physische Unze, die in den Tresoren der COMEX in New York oder den LBMA-Tresoren in London gehalten wird, mehrere hunderte Besitzer gibt.Somit wird jede Unze, die Sie sich selbst physisch sichern, aus den Händen der Bullionbanken genommen... was deren Hebel noch weiter ausdehnt. An welchem Punkt wird ihr System zu stark strapaziert und scheitern? Das ist schwer zu sagen, doch dieser Tag wird sicherlich kommen. Diese Veränderung wird wahrscheinlich zu physischen Lieferschwierigkeiten führen. Dies wird nicht New York entstammen und wahrscheinlich auch nicht in London beginnen. Stattdessen müssen wir unsere Augen für Lieferausfälle in den nicht-allokierten Konten offen halten, die von Perth, Montreal und Zürich aus unterhalten werden.Eines Tages wird ein Kunde an einem dieser Orte auftauchen und die sofortige Lieferung von "physischem Metall" fordern, das er angeblich in seinem nicht-allokierten Konto hält. Wenn dem Kunden dann erzählt wird, man habe das Metall nicht zur Hand und er müsse 90 bis 120 Tage auf eine Lieferung warten, wird ein altmodischer Bankenrun folgen. Wie es bei jedem traditionellen Bankenrun innerhalb des Reservebanksystems der Fall ist, werden die Banken schließen und ein "Feiertag" deklariert werden. Werden diese Kunden letztlich eine Lieferung physischen Metalls erhalten? Das ist zweifelhaft.Erlauben Sie es sich also niemals, Teil eines Preissystems zu sein, dass Investoren, Bergbauunternehmen und deren Angestellten über Jahrzehnte hinweg nur Kummer einbrachte. Gehen Sie stattdessen voran. Kaufen Sie physisches Gold und Silber und fordern Sie eine sofortige Lieferung. Sie könnten eine unglaubliche Wirkung haben, wie wir erst kürzlich beobachten konnten.Doch wenn diese derzeitige Entwicklung endet, dann werden Sie einen Teil Ihrer Assets zu solidem Geld diversifiziert haben und es gibt keinen sichereren Hafen in diesem Sturm des geld- und fiskalpolitischen Wahnsinns. Tragen Sie also Ihren Teil zum Kauf von physischem Metall bei und lassen Sie uns abwarten, ob man die Banken endlich für all ihre schmutzigen Tricks der letzten Jahrzehnte verantwortlich machen kann.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 2. Februar 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.