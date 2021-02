LBMA: Silberhandelsvolumen überstieg am 1. Februar 1 Milliarde Unzen

Am Montag wurden auf dem Londoner OTC-Markt rund 1,006 Mrd. Unzen Silber gehandelt, das meldet die LBMA . Dieser Wert liegt nur knapp unter dem Rekordumsatz von 1,015 Mrd. Unzen, der in der LBMA-Handelsdatenstatistik für den 4. Juni 2019 verzeichnet wurde."Das hohe Volumen markierte den Höhepunkt einer Woche außergewöhnlichen, aber nicht extremen Handels, während der LBMA London Silver Price um 15,41% stieg, einschließlich eines Zuwachses von 7,92% am 29. Januar", heißt es in der Erklärung. Am Montag erreichte der Silberpreis in London mit 29,585 USD pro Unze das höchste Niveau seit 2013.In den fünf Handelstagen bis 1. Februar erreichte das durchschnittliche tägliche Silbervolumen 662,36 Mio. Unzen und lag damit doppelt so hoch wie der 12-Wochen-Durchschnitt von 325,35 Mio. Unzen bis Ende Dezember 2020.© Redaktion GoldSeiten.de