Warum Newton Investment auf Gold setzt

Suzanne Hutchins von Newton Investment sprach in der Sendung "Bloomberg Daybreak: Europe." heute über ihre Einschätzung zu Gold und dessen Rolle in einem Portfolio.Das Portfolio des in London ansässigen globalen Investmenthauses verfügte zuletzt über eine Edelmetall-Exposition von 11,3%. Der Edelmetallanteil entfalle auf physisches Gold durch einen Gold-ETC. Die Investmentexpertin räumt ein, dass der Rohstoff- und Edelmetallmarkt mitunter volatil sei, doch der Goldanteil im Portfolio sei durchaus durchdacht und berechtigt.So glaube man bei der Betrachtung des Makroumfeldes, dass aktuell ein Regimewechsel an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft im Gange sei. In einer Umgebung, in welcher die Moderne Monetäre Theorie (MMT) Anwendung finde und Inflation begrüßt werde, dürften sich reale Assets wie Edelmetalle gut entwickeln. Von Anleihen dürfte man dagegen derzeit nicht profitieren. Gold sei dagegen hervorragend zur Diversifikation und Absicherung eines Portfolios geeignet.© Redaktion GoldSeiten.de