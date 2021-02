Janet Yellen: Kryptowährungen & Terroristen

In Kommentaren, die sie während ihres Bestätigungsverfahren machte, meinte US-Finanzministerin Janet Yellen, dass Transaktionen in Kryptowährungen - wie Bitcoin - "größtenteils für illegale Finanzierungen" verwendet werden würden und schlug vor, dass Gesetzgeber und Regulierungsbehörden deren Verwendung aufgrund terroristischer Sorgen eindämmen sollten. Hier sind die Statements, die sie als Antwort auf eine Frage von Senatorin Maggie Hassan abgab, die Yellen während ihres Bestätigungsverfahren am Dienstag über die Gefahren von Kryptowährungen befragte, die von Terroristen verwendet werden:"Sie liegen absolut richtig, dass sich die Technologien, um dies zu erreichen, mit der Zeit verändern und wir müssen sicherstellen, dass sich unsere Methoden, mit diesen Dingen umzugehen - also mit der Finanzierung der Terroristen - gemeinsam mit der Technologie verändern", so Yellen."Kryptowährungen sind eine besondere Sorge. Ich denke, dass viele von ihnen - zumindest aus Sicht von Transaktionen - größtenteils für illegale Finanzierung verwendet werden.""Und ich denke, wir müssen wirklich Möglichkeiten evaluieren, um ihre Verwendung einzudämmen und sicherzustellen, dass keine Geldwäsche via dieser Kanäle stattfindet."Verwenden Terroristen Bitcoin, um ihre "illegalen" Aktivitäten zu finanzieren? Und in welchem Ausmaß? Ich verstehe die Sorgen um Geldwäsche, doch es ist zweifelhaft, dass "viele" Kryptowährungen "größtenteils für illegale Finanzierung" verwendet werden. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, warum ermutigt die Finanzministerin dann Gesetzgeber und Regulierungsbehörden, deren Verwendung nur "einzudämmen?"Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, was Bitcoin und andere Kryptowährungen sind - in einfachen, unkomplizierten Worten. Kryptowährungen bieten einen privaten Vorgang für den digitalen Transfer von Geld. Jede Transaktion wird innerhalb eines dezentralisierten Trackingsystems aufgezeichnet. Die Privatsphäre ist aus steuerlichen und regulatorischen Gründen attraktiv.Ist Steuerhinterziehung eine Sorge für Yellen? In ihrer Rolle als Finanzministerin lautet die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich ja. Doch an diesem Punkt ist das Volumen der Finanztransaktionen in allen Kryptowährungen wahrscheinlich nicht hoch genug, um ihre exzessive Sorge zu rechtfertigen. Es muss also einen anderen Grund geben. Den gibt es; und dieser Grund umfasst einen Bereich, der weit über den möglichen Verlust von Steuereinnahmen hinausgeht.Der Grund: fehlende Kontrolle. Wir leben in einer äußerst regulierten Gesellschaft. Unser Finanzsystem ist der Inbegriff strenger Regulierung und Kontrolle. Diese Kontrolle ist in Vorgängen, die Finanztransaktionen und den Transfer von Geld umfassen, offensichtlich. Der stets präsente Mittelsmann aller Finanztransaktionen ist die Bank; und letztlich die US-amerikanischen Federal Reserve. Und, wie wir wissen, ist Yellen die ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve.Finanztransaktionen in Bitcoin und anderen Kryptowährungen sind praktisch "abseits des Netzes." Das bedeutet, dass sie nicht aufgezeichnet werden und nicht von Regulierungsbehörden überprüft werden. Doch es ist nicht realistisch zu denken, dass es dem System lange erlaubt werden wird, ungehindert zu funktionieren. Dies entspricht vor allem der Wahrheit, wenn die Dollarvolumen der Transaktionen deutlich zunehmen.Yellens Rückschluss, dass Terroristen Kryptowährungen benutzen würden, scheint ein Versuch zu sein, eine Eindämmung oder hartes Durchgreifen bei der Finanzaktivität zu rechtfertigen, die derzeit nicht von denjenigen kontrolliert wird, die die Kontrolle besitzen. Es ist naiv und kurzsichtig zu denken, dass diejenigen, die die regulatorische Autorität besitzen, stillschweigend an den Seitenlinien stehen werden, ohne einen konzentrierten Versuch zu unternehmen, in Bereichen einzugreifen, in denen die Aktivität als Bedrohung für ihre eigenen Interessen wahrgenommen wird.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 3. Februar 2021 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.