Genesis Metals erbohrt bei Chevrier 40,89 g/t Gold über 3,40 Meter

Genesis Metals Corp. meldete gestern Ergebnisse der letzten fünf Bohrlöcher des Diamantbohrprogramms 2020 Phase II bei dem Goldprojekt Chevrier in Quebec. Die Ergebnisse stammen alle von der Zone Mole, die sich etwa 750 Meter nordöstlich der Fox-Zone befindet.Die besten Abschnitte sind:• 40,89 g/t Gold über 3,40 Meter in Bohrloch GM-20-88, innerhalb einer breiteren Zone von 10,03 g/t Gold über 15,10 Meter;• 4,89 g/t Gold über 3,80 Meter in Bohrloch GM-20-88, innerhalb einer breiteren Zone von 1,10 g/t Gold über 37,25 Meter;• 114,0 g/t Gold über 1,00 Meter in Bohrloch GM-20-89;• 2,69 g/t Gold über 9,75 Meter in Bohrloch GM-20-89, innerhalb einer breiteren Zone von 1,43 g/t Gold über 33,00 Meter.© Redaktion MinenPortal.de