Silber forciert Test der Marke von 26,00 USD

Quelle Charts: Guidants & ForexBull

Zum Ausklang des Januars - konkret am 29.01. - betrachteten wir die sich beschleunigende Aufwärtsbewegung von Silber. Die sich hierbei zunehmend verbessernden Aussichten, insbesondere aufgrund des Sprungs über das Niveau von 26,00 USD, ließen eine weitere Performance bis 27,70 USD und eben 30,00 USD je Unze erwarten. Durch den "manipulativen" Hype der letzten Tage geschah dies praktisch in einem Durchmarsch und so gehört Silber heute direkt nochmals ins Visier genommen.Das Up-Gap vom Wochenende wurde direkt am Dienstag geschlossen und seither dominieren die Verkäufer. Ein Test der wichtigen Preismarke von 26,00 USD sollte daher als nächstes einkalkuliert werden. Von dort ausgehend bestehen gute Chancen, insbesondere auch unter saisonaler Betrachtung, für ein bullisches Comeback in Richtung 27,70 USD und höher.Ein Tages- oder sogar Wochenschlussstand unter 26,00 USD wirft hingegen Fragen auf. In diesem Fall könnte eine weitere Abwärtswelle bis 25,25 USD und ggf. tiefer bis 24,20 USD Einzug halten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.