Spekulationsexzesse

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 haben die internationalen Notenbanken zur »Lösung« des Überschuldungsproblems die Zinsen in Richtung Null oder sogar in den Negativbereich abgesenkt und finanzieren die weltweit exponentiell wachsenden Schuldenberge immer intensiver mit ihren Druckerpressen. Da die »Währungshüter« mit dieser historisch beispiellosen Geldpolitik immer größere Risiken für die Stabilität des heutigen Finanzsystems erzeugen, haben wir die Investitionen in beiden Fonds in den letzten Jahren immer stärker auf physische Edelmetalle und Edelmetallminenaktien fokussiert.Da die Staaten ihre im letzten Jahr sprunghaft gestiegene Verschuldung auch in diesem Jahr kräftig ausweiten werden, ist die weitere Intensivierung der geldpolitischen Notstandspolitik durch die Notenbanken entsprechend zwangsläufig.So garantierte EZB-Chefin Lagarde den Eurozonen-Staaten die Finanzierung sämtlicher 2021er Defizite durch die Aufblähung ihres PEPP-Kaufprogramms um eine halbe Billion Euro, während US-Notenbank-Chef Powell der US-Regierung, die gerade ein bis zu 1.900 Mrd. USD schweres Konjunkturprogramm plant, seine "wirkmächtige Unterstützung" zusicherte: Niedrigstzinsen und monatliche Schuldenaufkäufe in Höhe von 120 Mrd. USD, solange bis "die Erholung der Wirtschaft abgeschlossen ist."