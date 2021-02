Fokus Mining erwartet baldige Veröffentlichung von Analyseergebnissen

Rouyn-Noranda, 4. Februar 2021 - Fokus Mining Corp. (TSX-V: FKM, OTCQB: FKMCF, FWB: F7E1) (Fokus oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Explorationsarbeiten beim Goldprojekt Galloway bereitzustellen, die im November 2020 begonnen haben.Fokus hat im vergangenen November wie geplant mit einem vollständig finanzierten, 40.000 Meter umfassenden Bohrprogramm beim Goldprojekt Galloway begonnen, das sich 30 Kilometer westlich von Rouyn-Noranda auf dem Bruch Cadillac Larder Lake in der kanadischen Provinz Quebec befindet. Der Großteil des Programms ist einem Abschnitt von Galloway gewidmet, der als Goldenes Dreieck bezeichnet wird und in dem im Rahmen früherer Bohrprogramme drei Hauptziele (GP, Hendrick und Moriss) identifiziert wurden.Bis dato wurden 21 Bohrlöcher auf insgesamt etwa 7.400 Metern abgeschlossen, einschließlich zweier Bohrlöcher auf 2.000 Metern bei Hendrick, 18 Bohrlöcher auf 5.400 Metern bei Moriss sowie eines Bohrlochs auf 400 Metern bei einer potenziellen Erweiterung von Moriss in Richtung Norden. Ein Bohrgerät ist zurzeit bei potenziellen Zielen mehrere 100 Meter nördlich von Moriss im Einsatz, die in der Wintersaison erprobt werden müssen, während das zweite Bohrgerät nun im Abschnitt GP im Einsatz ist.Das Unternehmen wartet zurzeit auf die Analyseergebnisse mehrerer Bohrlöcher, die im Jahr 2020 gebohrt wurden. Inzwischen wird das Bohrprogramm fortgesetzt, wobei ein Bohrgerät oberflächennahe und das andere tiefere Bohrlöcher bohrt.Im Januar 2021 wurde im selben Teil des Goldprojekts Galloway auch eine engmaschige magnetische Flugvermessung durchgeführt und die vorläufigen Ergebnisse weisen auf das Vorkommen von Anomalien hin, die zuvor nicht identifiziert worden waren (die mineralisierte Zone Moriss wurde zwischen 2009 und 2012 mittels geophysikalischer Untersuchungen entdeckt).Jean Rainville, CEO und President von Fokus, sagte: Wir haben unser Bohrprogramm modifiziert, um Zonen mit hohem Potenzial zu optimieren. Wir warten auf die Analyseergebnisse, die als Leitfaden für effizientere und lokalisierte Bohrungen bei den attraktivsten Zielen dienen werden. Wir sind in der glücklichen Lage, über ein umfassendes Konzessionsgebiet mit mehreren bohrbereiten Zielen zu verfügen und mit zwei Bohrgeräten arbeiten zu können.Leigh Goehring, geschäftsführender Partner von Goehring & Rozencwajg Associates, sagte in einem Interview mit Kitco News, dass er davon ausgeht, dass der Goldpreis auf 3.000 Dollar pro Unze steigen wird. 2021 wird jenes Jahr sein, in dem die Investoren glauben, dass es eine Rückkehr der Inflation geben wird. Derartiges haben wir seit 40 Jahren nicht mehr erlebt. Irgendwann im Jahr 2021 wird es soweit sein. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die nächste Phase der Hausse beginnen wird, sagte Goehring. Angesichts des Gelddrucks, den wir im Jahr 2020 erlebt haben, werden wir nächstes Jahr alle von der Vorstellung befreit sein, dass wir ohne Konsequenzen Geld drucken können. Der Goldpreis könnte 2.100 Dollar übersteigen und möglicherweise sogar 3.000 Dollar erreichen. Fokus Mining Corp. ist ein Rohstoffunternehmen, das aktiv Edelmetalllagerstätten in der Provinz Quebec erwirbt und exploriert. Durch dieses große Vorhaben in der kanadischen Bergbauindustrie sind wir entschlossen, das Geheimnis des Goldprojekts Galloway zu lüften. 