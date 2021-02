Sovereign Metals Ltd.: Ganz starke Neuigkeiten heute!!!

Sovereign heute mit ganz starken Neuigkeiten vom Kasiya Rutil-Projekt: Link Das Unternehmen veröffentlichte heute die Auswertung der Phase 8 Bohrrunde mit insgesamt 70 Bohrungen! Wer die Erkundung schon länger verfolgt weiß, dass Rutil-Gehalte von >0,80% sehr gut sind und alles über 1% Weltklasseniveau hat. Das größte Rutil-Projekt der Welt ist das Sierra Rutile Projekt von Iluka (ASX: ILU, Börsenwert 2,8 Milliarden AUD) in Sierra Leone. Die Ressourcen (739 Millionen Tonnen) zeigen 1,11% Rutil und die Reserven (272 Millionen Tonnen) 1,30% Rutil.Sie sehen in der Tabelle noch andere Projekte, teilweise auch von Iluka, die aber mit Gehalten von 0,10% - 0,28% betrieben werden und dennoch Gewinne für den milliardenschweren Konzern abwerfen.Was in der hinteren Spalte zu sehen ist, ist der Verkaufspreis der kombinierten Endprodukte. Natürliches Rutil kostet derzeit 1.200 USD pro Tonne (Verkaufspreis Iluka 4. Q. 2020) und ist somit die wertvollste Komponente:Nun scheint es so, als hat die Firma im östlichen Bereich des mittlerweile 66 Quadratkilometer (!) großen Projektes einen extrem hochgradigen Rutil-Kern gefunden:Wir sehen ab der Oberfläche Gehalte von bis zu 1,47% Rutil bis zu einer Tiefe von 13 Metern! Darin enthalten teilweise nochmals höhere Gehalt von bis zu 1,72% Rutil! Liebe Leserinnen, liebe Leser, das ist Weltklasse, ohne auch nur ein bisschen zu übertreiben!Diese hochgradigen Kern-Mineralisierungen mit Gehalten von 1% oder höher wurden diesmal in einer neuen Karte optisch sehr schön herausgearbeitet und es gilt, die Skala zu beachten!Nun wissen wir auch, warum Sprott in dem Research-Update so offensiv war und immer wieder die hochgradigen Kern-Mineralisierungen herausgestellt hat, die es Sovereign ermöglichen werden, innerhalb kürzester Zeit die CAPEX bei einer Produktion wieder einzuspielen! Ideal dabei, dass die höchsten Rutil-Gehalte allesamt in den ersten wenigen Metern ab der Oberfläche gemessen wurden:Wir müssen alle keine Minen-Ingenieure sein, um diesen Vorteil zu verstehen. Das Rutil befindet sich im Saprolit, einem Material, dass man mit den Fingern zerdrücken kann, so weich ist es. Beim Abbau braucht man keine Sprengungen, sondern kann das Material einfach mit dem Bagger abtragen. Wenn dann noch die höchsten Gehalte von 1,50% oder höher direkt an der Oberfläche liegen, stellt sich ein optimales Abbauszenario dar.Wichtig auch, dass man aktuell davon ausgeht, dass die Rutil-Mineralisierungen sich in der kompletten Saprolit-Schicht befinden, die insgesamt bis zu 25 Meter dick ist. Bislang hat man aber immer nur bis zu einer Tiefe von maximal 15 Meter, eher 12 Meter gebohrt!Auf über 66 Quadratkilometer hat Sovereign nun diese Mineralisierungen festgestellt und nun diesen hochgradigen Kern im östlichen Bereich entdeckt. Das Management gibt zudem an, dass die Mineralisierungen in Richtung Osten weiter offen sind:"Grade ist King" so heißt es oft im Minengeschäft. Je höher der Gehalt meines Vorkommens, desto weniger Material muss ich bewegen, um eine Tonne Endprodukt herzustellen. Wir sehen nun Gehalte von deutlich über 1% Rutil, teilweise von über 1,50% in den ersten 3-5 Metern direkt an der Oberfläche. Bei 1,50% statt 1% muss man einfach ein Drittel weniger Material aufbereiten und kommt auf das gleiche Ergebnis!Die heutige Meldung war sensationell und es würde mich nicht wundern, wenn es morgen oder in der nächsten Woche einen "Nachbrenner" auf den Kurs gibt. Wie gestern gezeigt, hat Sprott ein Kursziel von 0,56 AUD, vor diesen Resultaten. Ich kann mir gut vorstellen, dass man diese bald anheben wird. Ende Januar (vor den heutigen Resulstaten) eine Einschätzung vom australischen Broker Euroz: Spekulativ kaufen, Kursziel 0,60 AUD:Die Broker sehen rund 50% Kurspotential, doch das wird sich mit der ersten Ressourcen-Kalkulation noch ändern. 