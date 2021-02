Palladium - Im Range-Nirvana

Mit dem erneuten Scheitern an der Hürde bei 2.485 USD begann bei Palladium zum Jahreswechsel eine Abwärtsbewegung, die den Kurs zunächst unter die Unterstützungsmarke bei 2.405 USD an den Support bei 2.305 USD drückte. Doch statt diese Marke als Startpunkt für einen weiteren Ausbruchsversuch zu nutzen, wurde sie ebenfalls unterschritten und damit schneller Einbruch bis 2.185 USD eingeleitet. Hier startete zuletzt eine Erholung.Bisher konnte es nicht gelingen, den Kreuzwiderstand bei 2.311 USD zu überwinden und damit die Erholung bis 2.350 und 2.405 USD fortzusetzen. Sollte Palladium wieder unter die 2.248 USD-Marke fallen, wäre die Erholung zunächst beendet. Eine weitere Gegenbewegung könnte dennoch nach einer Korrektur bis 2.185 USD einsetzen. Wird diese Unterstützung dagegen ebenfalls gebrochen, wäre das nächste Verkaufssignal aktiv. In diesem Fall käme es zu Abgaben bis 2.116 USD, die sich darunter bereits bis 1.997 USD ausdehnen könnten.Erst bei einem Anstieg über 2.405 USD wäre Palladium dem Abwärtstrend entkommen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG